Ngày mới với tin tức sức khỏe: Dùng dầu cá omega-3 sao cho tốt nhất?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chỉ 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày làm điều bất ngờ cho tim, gan của bạn;

Chuyên gia gợi ý thời điểm tốt nhất để uống dầu cá omega-3

Dầu cá omega-3 đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe, từ giảm viêm, hạ huyết áp, giảm mức triglyceride, bảo vệ sức khỏe tim mạch, đến giảm viêm khớp, hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng, cải thiện tâm trạng.

Chính vì những lợi ích trên mà nhiều người có thói quen uống dầu cá omega-3 mỗi ngày. Vấn đề đặt ra là: Đâu là thời điểm tốt nhất để uống dầu cá?

Sau đây, cô Amy Richter, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, đưa ra một số hướng dẫn cụ thể.

Uống dầu cá omega-3 vào buổi sáng có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tập trung trong suốt cả ngày Ảnh: AI

Nguyên tắc hàng đầu là luôn uống dầu cá cùng với thức ăn, tốt nhất là thức ăn có chứa chất béo. Axit béo omega-3 là chất tan trong chất béo, có nghĩa là chúng được hấp thụ tốt nhất khi dùng cùng với thực phẩm có chứa chất béo.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự hấp thụ axit béo omega-3 tăng gấp đôi khi dùng với bữa ăn nhiều chất béo so với bữa ăn ít chất béo. Một bài đánh giá năm 2019 cho thấy uống dầu cá omega-3 cùng với thực phẩm chứa chất béo làm tăng sinh khả dụng, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Một đánh giá năm 2015 cho thấy uống dầu cá cùng với bữa ăn ít chất béo làm giảm sự hấp thụ.

Vì vậy, tốt nhất nên uống dầu cá omega-3 cùng với bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, bất cứ bữa ăn nào có chứa chất béo lành mạnh như bơ, các loại hạt, trứng hoặc dầu ô liu.

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Chuyên gia: Chỉ 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày làm điều bất ngờ cho tim, gan của bạn!

Tỏi chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và miễn dịch. Đặc biệt, tiêu thụ tỏi thường xuyên có thể tác động mạnh mẽ đến hệ tim mạch và quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Các nghiên cứu gần đây đã tập trung vào tác dụng của tỏi với các vấn đề sức khỏe phổ biến, bao gồm cholesterol cao, huyết áp và đường huyết. Các chuyên gia tại trang tin sức khỏe Healthline khuyên nên ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày để mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Sau đây, tiến sĩ Sarah Pflugradt, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Mỹ ở Washington D.C, tiết lộ điều sẽ xảy ra cho tim, gan khi bạn ăn 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày.

Tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách hạ cholesterol và huyết áp Ảnh: AI

Tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách hạ cholesterol và huyết áp. Nó ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong động mạch, đồng thời giảm viêm và tăng cường chức năng tim mạch tổng thể. Tiêu thụ tỏi thường xuyên, đặc biệt là tỏi sống hoặc nấu chín sơ, có thể thúc đẩy đáng kể sức khỏe tim mạch.

Đánh giá năm 2024 trên tạp chí y khoa Journal of Health, Population and Nutrition cho thấy tỏi cải thiện mức cholesterol, đặc biệt ở người trên 50 tuổi.

Đánh giá khác năm 2024 trên tạp chí khoa học Nutrients gợi ý rằng tỏi có thể cải thiện cả mức cholestero xấu và cholesterol tốt.

Đánh giá năm 2024 khác trên Nutrients cho thấy các chất chống oxy hóa phong phú trong tỏi có tác dụng chống tăng huyết áp thông qua nhiều con đường ở cấp độ tế bào. Đánh giá năm 2024 trên tạp chí y khoa Prostaglandins & Other Lipid Mediators cho thấy người bị huyết áp cao dùng chiết xuất tỏi hằng ngày đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

3 chất bổ sung hàng đầu cho người muốn tăng cơ ngoài protein

Khi muốn tăng cơ, 2 yếu tố nền tảng vẫn là dinh dưỡng và cường độ tập. Để tối ưu hiệu quả tăng cơ, bên cạnh chế độ ăn cân bằng, nhiều người đã tìm đến thực phẩm bổ sung.

Whey protein là một trong những lựa chọn phổ biến nhất với người muốn tăng cơ. Do được hấp thu nhanh, whey đặc biệt hiệu quả khi dùng ngay sau buổi tập. Nhưng ngoài whey protein, vẫn còn một số dưỡng chất khác cũng quan trọng với người muốn tăng cơ.

Ngoài protein thì cơ thể cũng cần một số dưỡng chất khác để phát triển cơ bắp tối ưu ẢNH: AI

Ngoài whey protein, người muốn tăng cơ có thể cân nhắc bổ sung thêm một số dưỡng chất sau:

Creatine. Creatine là một trong những thực phẩm bổ sung có bằng chứng khoa học mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thể hình. Hoạt chất này giúp tái tạo ATP, phân tử mang năng lượng của tế bào. Do đó, creatine giúp tăng cường cho các động tác đòi hỏi sức mạnh bùng nổ, ngắn hạn như nâng tạ hoặc chạy nước rút.

Một phân tích tổng hợp trên thư viện tra cứu y sinh học PubMed (Mỹ) cho thấy creatine kết hợp với tập luyện sức giúp tăng đáng kể độ dày cơ ở cả chi trên và chi dưới. Ngoài ra, creatine còn giúp tăng thể tích tế bào cơ nhờ giữ nước nội bào, tạo môi trường thuận lợi cho tổng hợp protein

A xít amin thiết yếu (EAAs). Bên cạnh đó, các a xít amin thiết yếu (EAAs) cũng đóng vai trò không thể thiếu. Đây là nhóm a xít amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, chẳng hạn leucine, isoleucine, valine và tryptophan.

Bổ sung EAAs giúp kích thích mạnh quá trình tổng hợp protein cơ, đặc biệt trong giai đoạn sau tập luyện khi cơ thể cần phục hồi. Dù vậy, EAAs không thể thay thế hoàn toàn protein từ thực phẩm. Điều này là vì chúng không cung cấp năng lượng và chỉ nên dùng bổ sung giữa các bữa chính để duy trì quá trình tổng hợp cơ liên tục.