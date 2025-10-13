Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu nước?

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thực phẩm nào có thể làm lây nhiễm giun sán?; Muốn giảm cân nhanh cần đi bộ với tốc độ bao nhiêu?; 4 điều cần ngừng làm ở tuổi 40 để bảo vệ sức khỏe; Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?...

Phát hiện mới: Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu nước?

Cơ thể mất nước từ lâu được biết là nguyên nhân gây đau đầu, mệt mỏi, giảm tập trung.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Applied Physiology cho thấy tình trạng này còn tác động sâu hơn: Việc thiếu nước có thể làm tăng vọt mức hoóc môn căng thẳng cortisol lên tới 50%, khiến cơ thể phản ứng mạnh mẽ hơn trước những áp lực thường ngày.

Nghiên cứu mới chỉ ra tác động nghiêm trọng của thiếu nước đến sức khỏe con người. Nghiên cứu được Đại học Liverpool John Moores (Anh) thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ hydrat hóa và phản ứng sinh lý với stress.

Cần bổ sung nước khi vận động, thời tiết nóng hoặc cơ thể bị mất nước do bệnh lý ẢNH MINH HỌA: AI

Các tác giả đã chia những người tham gia thành hai nhóm: Một nhóm uống chưa tới 1,5 lít nước mỗi ngày; nhóm còn lại uống nước đủ theo khuyến nghị - khoảng 2 lít cho phụ nữ và 2,5 lít cho nam giới.

Sau một tuần duy trì thói quen sinh hoạt bình thường, các tình nguyện viên được yêu cầu tham gia bài kiểm tra căng thẳng mô phỏng, bao gồm phỏng vấn xin việc giả định và bài toán tư duy nhanh - hai tình huống được thiết kế để kích thích phản ứng stress tự nhiên, theo Scitech Daily.

4 điều cần ngừng làm ở tuổi 40 để bảo vệ sức khỏe

Khi vào độ tuổi 30, nhiều thói quen tưởng như 'vô hại' khi còn trẻ bắt đầu để lại dấu vết lâu dài lên sức khỏe. Nếu tiếp tục duy trì những thói quen này đến tuổi 40, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng rất cao.

Để bảo vệ sức khỏe, người sau tuổi 40 cần lưu ý ngừng làm những điều sau:

Ngủ quá ít và tác động đến sức khỏe ở tuổi 40 bạn cần biết ngay. Rất nhiều người giữ thói quen ngủ ít để làm việc, học tập hoặc giải trí. Tuy nhiên, nếu thiếu ngủ trở thành trạng thái bình thường, kéo dài hàng năm thì tác hại sẽ không thể xem nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thức khuya, ngủ quá ít là thói quen cần thay đổi khi bước vào tuổi 40 ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu cho thấy người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm sẽ làm nguy cơ chết sớm tăng khoảng 15% so với người ngủ đủ 7 giờ. Thiếu ngủ mạn tính cũng làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường loại 2, béo phì, bất thường mỡ máu và bệnh tim mạch. Về mặt tâm lý, thiếu ngủ khiến chúng ta dễ cáu gắt, giảm khả năng tập trung, rối loạn cảm xúc và làm việc kém hiệu quả.

Do đó, nếu một người còn đang duy trì lịch ngủ ít 5-6 giờ hoặc thường xuyên "cày đêm", hãy coi đó là mối nguy cần loại bỏ trước tuổi 40. Tập thói quen ngủ cố định, ưu tiên 7-8 giờ mỗi đêm, đồng thời đặt ra khung giờ trước khi ngủ mà kể từ lúc đó sẽ không dùng điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

Muốn giảm cân nhanh cần đi bộ với tốc độ bao nhiêu?

Đi bộ là hình thức vận động dễ thực hiện nhưng tác động mạnh đến giảm cân. Tuy nhiên, nhiều người đi bộ hằng ngày lại không thấy cân nặng thay đổi. Nguyên nhân có thể do tốc độ chưa đạt đến ngưỡng đốt mỡ tối ưu.

Tốc độ đi bộ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng calo tiêu hao và khả năng kích hoạt quá trình đốt mỡ. Khi nhịp tim tăng vừa phải, cơ thể bắt đầu sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng chính thay vì glycogen. Do đó, đi bộ nhanh sẽ giúp đốt mỡ tốt hơn nhiều so với đi bộ chậm, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đi bộ nhanh thường xuyên giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm mỡ nội tạng ẢNH MINH HỌA: AI

Đi bộ nhanh được định nghĩa là đi với tốc độ từ 4,8-6,4 km/giờ, tương đương khoảng 100 bước/phút. Ở tốc độ này, chúng ta có thể nói chuyện nhưng không hát được.

Khi đi bộ nhanh trong 30 phút, một người nặng khoảng 70 kg có thể đốt khoảng 140-200 calo. Việc duy trì tốc độ đi nhanh và ổn định giúp tăng nhịp tim lên 60-70% nhịp tim tối đa. Đây là mức nhịp tim lý tưởng để đốt mỡ hiệu quả mà không gây mệt mỏi quá mức.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là không phải ai cũng có cùng thể lực và sức chịu đựng thể chất như nhau. Do đó, xác định tốc độ phù hợp cho từng người là rất quan trọng.

