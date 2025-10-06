Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ: Những ai có nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm?; 4 triệu chứng ban đêm tiết lộ thận yếu, chớ bỏ qua!; Bác sĩ: Uống nhiều nước 'ginger shot' có tốt không? 'Vi khuẩn ác mộng' gia tăng ở Mỹ nguy hiểm cỡ nào?...

Người trung niên tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Ở độ tuổi trung niên, cơ thể bắt đầu trải qua nhiều thay đổi, từ trao đổi chất chậm hơn đến biến động hoóc môn. Để tối ưu hóa lợi ích tập luyện, người trung niên cần chọn thời điểm tập phù hợp.

Khi vào tuổi trung niên, chọn thời điểm tập không chỉ đơn thuần là thích giờ nào tập giờ đó. Vì tốc độ trao đổi chất và khả năng phục hồi đã chậm lại nên chọn thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, mức độ giảm mỡ, cải thiện huyết áp và giấc ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Fit (Mỹ).

Với người muốn giảm cân, giảm mỡ máu thì tập buổi sáng là lựa chọn tốt hơn so với buổi tối ẢNH MINH HỌA: AI

Tập buổi sáng có lợi gì? Một số nghiên cứu cho thấy tập buổi sáng mang lại lợi thế rõ rệt cho việc giảm mỡ cơ thể, ổn định các chỉ số chuyển hóa và cải thiện huyết áp, đặc biệt ở người trung niên. Với những người có mục tiêu giảm mỡ bụng thì buổi sáng đặc biệt có lợi.

Tập vào buổi sáng còn giúp hình thành thói quen nhất quán, ít bị xao nhãng do công việc, gia đình. Điều này rất hữu ích với người trung niên nếu muốn duy trì lâu dài. Việc tập sớm cũng có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Bác sĩ: Những ai có nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm?

Bác sĩ tim mạch giải thích có một thời điểm nhạy cảm trong ngày mà nguy cơ đau tim tăng gấp đôi - vào lúc mà mạch máu co thắt và huyết áp tăng đột biến.

Đó là vào ban đêm, đặc biệt là khi gần sáng. Bác sĩ nhấn mạnh rằng ban đêm gây ra nguy cơ đau tim cao nhất do sự gia tăng nội tiết tố, đặc biệt là với những người có lịch trình dùng thuốc không nhất quán, theo tờ Hindustan Times.

Ban đêm gây ra nguy cơ đau tim cao nhất do sự gia tăng nội tiết tố, đặc biệt là với những người có lịch trình dùng thuốc không nhất quán ẢNH MINH HỌA: AI

Theo tiến sĩ Dmitry Yaranov, bác sĩ tim mạch từ Hệ thống Bệnh viện chuyên khoa tim mạch Stern Cardiovascular Physicians (Mỹ), điều này đúng với những người bị huyết áp cao không được điều trị hoặc có mảng xơ vữa không ổn định, hoặc những người quên uống thuốc tim mạch đúng giờ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, vị bác sĩ tim mạch đã giải thích nguyên nhân xảy ra tình trạng này.

Tại sao nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm? Theo bác sĩ Yaranov, hầu hết mọi người nghĩ rằng đau tim xảy ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nguy cơ cao nhất là vào gần sáng, khi mọi người vẫn còn nằm trên giường.

Ông giải thích rằng đây là thời điểm các hoóc môn căng thẳng như cortisol tăng vọt, mạch máu co thắt và huyết áp tăng đột biến.

4 triệu chứng ban đêm tiết lộ thận yếu, chớ bỏ qua!

Ban đêm rất quan trọng để phát hiện những vấn đề về thận khi các chức năng cơ thể thay đổi, bộc lộ những vấn đề không dễ nhận thấy vào ban ngày. Bỏ qua các triệu chứng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Nghiên cứu cho thấy những triệu chứng lặp lại hằng ngày vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Thận đặc biệt dễ bị ảnh hưởng vào ban đêm, khi các chức năng cơ thể thay đổi, hoóc môn dao động và căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần trở nên rõ rệt hơn.

Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo này là rất quan trọng để phát hiện và điều trị kịp thời, điều này giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Vì ban đêm là một bài kiểm tra căng thẳng tự nhiên cho các cơ quan quan trọng, kể cả thận, nên các triệu chứng liên tục xuất hiện khi ngủ không nên bị bỏ qua ẢNH MINH HỌA: AI

Tại sao ban đêm lại quan trọng trong việc phát hiện các vấn đề sức khỏe? Vào ban đêm, các hệ thống trong cơ thể hoạt động chậm lại và một số hoóc môn sinh học tăng giảm để duy trì sự cân bằng sinh lý. Sự thay đổi này có thể tiết lộ những vấn đề mà ban ngày thường không dễ nhận thấy.

Vì ban đêm là một bài kiểm tra căng thẳng tự nhiên cho các cơ quan quan trọng, kể cả thận, nên các triệu chứng liên tục xuất hiện khi ngủ không nên bị bỏ qua.

