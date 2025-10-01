Đi bộ khoa học: 3 bài tập được chuyên gia khuyến khích

Đi bộ tối thiểu 10.000 bước mỗi ngày

Huấn luyện viên nổi tiếng người Mỹ David Kirsch cho biết: “Từ góc độ sinh lý học, đi bộ giúp tăng nhịp tim và đốt cháy calo. Nhưng nó cũng là cách tuyệt vời để tăng sự kết nối giữa thân và tâm, tập trung vào hơi thở, tận hưởng thiên nhiên, thiền định và giải tỏa căng thẳng”.

Với người mới bắt đầu, mục tiêu là đạt vài ngàn bước/ngày, mức lý tưởng để giúp tim khỏe mạnh và kiểm soát cân nặng. Sau khi đã quen, bạn có thể thử thách bản thân với mức 15.000-25.000 bước/ngày.

Kirsch cũng gợi ý mọi người nên chèn thêm vài động tác như jumping jack, bước gập gối, squat hoặc squat nhảy… sau mỗi vài phút đi bộ. Việc kết hợp các bài tập này sẽ giúp tăng cơ bắp, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao sức bền.

Đi bộ và chạy bộ xen kẽ rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Đi bộ 30 phút mỗi ngày

Bác sĩ Amy Rothberg, chuyên ngành nội tiết tại Đại học Michigan (Mỹ), chia sẻ: “Đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày, với tần suất 5 ngày/tuần giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Đây là bài tập aerobic, huy động nhiều nhóm cơ lớn và phù hợp với đa số mọi người”.

Với bài tập này, bạn không cần đi bộ liên tục 30 phút, mà có thể chia thành những khoảng 10 phút rải rác trong ngày. Việc đi bộ ngắn nhiều lần như vậy có thể mang lại hiệu quả tốt hơn so với đi liên tục, cải thiện quá trình trao đổi chất, hạ đường huyết và giảm huyết áp, theo Health (Mỹ).

Những hoạt động mạnh trong thời gian ngắn giúp nâng cao thể lực, còn đi nhanh ở cường độ vừa phải thì giúp đốt cháy mỡ thừa. Chia nhỏ thời gian đi bộ cũng tạo cảm giác “thành công”, giúp bạn có thêm động lực tập luyện.

Đi bộ và chạy bộ xen kẽ

“Thêm các đoạn chạy bộ vào buổi đi bộ sẽ giúp đốt nhiều calo hơn. Cách này vừa giúp bạn tăng dần quãng đường chạy, vừa hạn chế chấn thương”, huấn luyện viên chạy bộ người Mỹ Jeff Galloway cho biết.

Cụ thể, hãy bắt đầu bằng cách chạy 5-10 giây mỗi phút trong vòng 10 phút, sau đó tăng dần lên 30 phút. Khi đã quen, có thể kéo dài thời gian chạy, ví dụ chạy 30 giây mỗi phút trong vòng 30 phút.