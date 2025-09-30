Điều gì xảy ra cho tim nếu bạn tranh thủ đi bộ chỉ 20 phút mỗi ngày?

Bác sĩ tim mạch Shailesh Singh, từ Viện tim Fortis Escorts (Ấn Độ), nhấn mạnh đi bộ hằng ngày đặc biệt mang lại lợi ích lâu dài cho tim mạch, thể lực và tuổi thọ.

Bác sĩ Shailesh Singh cho rằng, chỉ cần 20 - 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng năng lượng, giảm căng thẳng và phòng ngừa bệnh mạn tính. Những nỗ lực nhỏ nhưng đều đặn này có tác động tích lũy theo thời gian, duy trì đều đặn sẽ tích tụ thành "kho báu sức khỏe" đáng kể, theo tờ Times Of India.

Hai nghiên cứu dài hạn của Trường Y Harvard (Mỹ) đã phát hiện ra rằng chỉ cần đi bộ 20 phút mỗi ngày có thể giảm tới 30% nguy cơ mắc bệnh tim.

Đi bộ nhanh mang lại những lợi ích tương tự như chạy bộ trong việc giảm 3 yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim: Huyết áp, cholesterol và tiểu đường Ảnh: AI

Đi bộ nhanh mang lại những lợi ích tương tự như chạy bộ

Điều đáng ngạc nhiên là đối với sức khỏe tim mạch, đi bộ ngang bằng, thậm chí còn tốt hơn cả chạy bộ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ AHAJ cho thấy đi bộ nhanh mang lại những lợi ích tương tự như chạy bộ trong việc giảm 3 yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim: Huyết áp, cholesterol và tiểu đường.

Theo bác sĩ Singh, xây dựng thói quen là chìa khóa. Ông cũng lưu ý rằng nhiều người dành hàng giờ để lướt mạng xã hội hoặc xem phim nhưng lại than không có thời gian tập luyện. Nếu thay 30 phút lướt mạng bằng đi bộ, nấu một bữa ăn lành mạnh hay ngủ sớm, lợi ích tim mạch sẽ rất lớn.

Bác sĩ Singh lưu ý dù ít cũng được nhưng sự nhất quán là rất quan trọng. Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy chỉ cần tăng thêm thời gian đi bộ hằng ngày, dù ít, đã có thể nâng cao thể lực tim mạch, giảm huyết áp và cholesterol, cải thiện thành phần cơ thể và giảm nguy cơ bệnh tim và tử vong sớm giúp kéo dài tuổi thọ.

Về lâu dài, đi bộ đều đặn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành cũng như các biến cố tim mạch nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ít nhất 150 phút mỗi tuần, hãy đặt mục tiêu đi bộ 20 phút mỗi ngày, theo Times Of India.

Ngoài ra, khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, đi bộ nhanh giúp giảm cân và giảm mỡ bụng nguy hiểm. Điều này cũng cải thiện trí nhớ và tâm trạng. Nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ PNAS cho thấy đi bộ thường xuyên làm tăng kích thước hồi hải mã, đảo ngược suy giảm trí nhớ do tuổi tác.

Một nghiên cứu của Đại học Bang California (Mỹ) chỉ ra rằng càng đi bộ nhiều, tâm trạng càng cải thiện nhờ endorphin và vitamin D từ ánh nắng. Ngoài ra, nghiên cứu của Trường Y Harvard cho thấy đi bộ giúp ngủ nhanh hơn 50% và kéo dài giấc ngủ thêm một giờ.