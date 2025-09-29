Chuyên gia: 5 sai lầm nhỏ khiến việc đi bộ thể dục mất tác dụng

Chuyên gia Michele Stanten, huấn luyện viên đi bộ và chạy bộ được chứng nhận của Mỹ, chia sẻ 5 lỗi phổ biến nhất mà nhiều người thường mắc phải, theo tờ Times of India.

Đi bộ đúng tư thế để bảo vệ sức khỏe và tăng cường năng lượng cho cơ thể bạn

Đi bộ không chỉ là cử động của đôi chân, mà toàn bộ cơ thể cần được giữ thẳng. Một lỗi thường gặp là chồm ra phía trước. Nghiên cứu từ Trường Y Harvard (Mỹ) cho thấy dáng đi sai không chỉ ảnh hưởng đến cơ xương khớp mà còn tác động đến tâm trạng, hơi thở và chất lượng giấc ngủ. Về lâu dài, nó có thể gây đau mạn tính. Giữ tư thế thẳng, mắt nhìn về phía trước và vai thả lỏng giúp đi bộ hiệu quả hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Fit.

Đi giày không phù hợp

Giữ tư thế thẳng, mắt nhìn về phía trước và vai thả lỏng giúp đi bộ hiệu quả hơn ẢNH MINH HỌA: AI

Giày dép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khi đi bộ. Giày chật, cứng hoặc thiếu nâng đỡ có thể gây phồng rộp, đau bàn chân, chấn thương ống chân và ảnh hưởng đến cột sống.

Ngoài ra, giày sai loại còn làm tăng áp lực lên đầu gối, hông và lưng. Giày đi bộ nên có lớp đệm mềm, phần gót chắc chắn và mũi giày rộng rãi để hạn chế chấn thương và giúp duy trì thói quen đi bộ lâu dài.

Không uống đủ nước

Mặc dù đi bộ thì nhẹ nhàng hơn chạy nhưng cơ thể vẫn mất nước qua mồ hôi. Thiếu nước có thể gây chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, thậm chí sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng. Uống nước trước, trong và sau khi đi bộ giúp cơ thể duy trì năng lượng và điều hòa nhiệt độ. Chuyên gia khuyên nên mang theo bình nước và uống từng ngụm nhỏ, nhất là khi đi bộ lâu hoặc trong điều kiện nóng bức.

Bỏ qua khởi động

Nhiều người thường đi bộ ngay mà không khởi động, làm tăng nguy cơ căng cơ, cứng khớp và chấn thương. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, chỉ vài phút giãn cơ nhẹ, vung tay hoặc bước tại chỗ có thể giúp cơ thể thích nghi, cải thiện tuần hoàn máu và giảm rủi ro.

Bước quá dài

Một số người nghĩ rằng sải bước dài sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, nhưng thực tế điều này gây áp lực lớn lên đầu gối, hông và lưng dưới. Các chuyên gia khuyến nghị duy trì sải bước tự nhiên, thoải mái, thay vì cố gắng sải dài. Bước ngắn nhưng đều đặn giúp đi bộ hiệu quả, an toàn và ít chấn thương hơn, theo tờ Times of India.

Tóm lại, đi bộ là phương pháp rèn luyện đơn giản nhưng chỉ phát huy tối đa lợi ích khi được thực hiện đúng cách. Chú ý đến tư thế, giày dép, nước uống, khởi động và độ dài bước chân sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn lợi ích sức khỏe và duy trì thói quen lâu dài.