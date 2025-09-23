Không phải đi bộ, đây mới là bài tập tốt nhất cho người lớn tuổi!

Các bài tập như nâng tạ và thái cực quyền có thể tăng cường cơ bắp, cải thiện thăng bằng, giúp ngăn ngừa té ngã, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Đặc biệt, lợi ích của thái cực quyền không chỉ dừng lại ở thể chất. Vì tập trung vào các chuyển động chậm rãi, chánh niệm, nên bộ môn này tăng cường sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể. Thái cực quyền cũng làm giảm mức độ căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe nhận thức lâu dài, khiến nó trở thành một bài tập toàn diện cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Lợi ích của thái cực quyền không chỉ dừng lại ở thể chất Ảnh minh họa: AI

Thái cực quyền cải thiện sức khỏe não bộ cho người lớn tuổi

Bạn có thể đã thấy mọi người tập các động tác chậm rãi, uyển chuyển của thái cực quyền hoặc khí công. Những động tác này được thiết kế để lưu thông năng lượng khắp cơ thể. Hơn nữa, nhẹ nhàng chuyển động qua từng tư thế tác động đến các khớp, chuyển trọng lượng để cải thiện sự cân bằng và giúp người tập nhận thức rõ hơn về nhịp điệu của cơ thể, từ đó, giúp xoa dịu tâm trí.

Một bài đánh giá năm 2023 trên tạp chí BMC Geriatrics đã xem xét 17 nghiên cứu về tác dụng của thái cực quyền và khí công ở người lớn tuổi. Kết quả cho thấy 2 bài tập đều cải thiện sự cân bằng, sức mạnh và khả năng thực hiện các công việc hằng ngày. Khi sức khỏe thể chất được cải thiện, chức năng nhận thức cũng tăng lên, bao gồm sự chú ý, trí nhớ và xử lý thông tin.

Thái cực quyền hiệu quả hơn đi bộ đối với nhận thức

Đáng chú ý, thái cực quyền thậm chí có thể hiệu quả hơn đi bộ đối với một số khía cạnh nhận thức nhất định.

Một nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience đã theo dõi 2 nhóm người trưởng thành khỏe mạnh trên 60 tuổi. Một nhóm tập thái cực quyền trong 60 phút, 3 lần/tuần, trong khi nhóm còn lại đi bộ nhanh. Sau 10 tuần, kết quả cho thấy cả hai nhóm đều cải thiện điểm số trong bài đánh giá nhận thức. Tuy nhiên, nhóm tập thái cực quyền cho thấy sự cải thiện trí nhớ rõ rệt hơn, theo Healthline.

Các nhà nghiên cứu giải thích nguyên nhân có thể là nhờ thái cực quyền đòi hỏi người tham gia phải học và ghi nhớ các chuỗi động tác phức tạp, giúp rèn luyện cả não bộ lẫn cơ thể.

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là bạn không cần phải đi bộ, người lớn tuổi tốt nhất nên kết hợp cả thái cực quyền và đi bộ trong chương trình tập luyện. Và hãy nhớ rằng bất cứ bài tập nào cũng đều tốt hơn là không tập!