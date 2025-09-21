Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đi bộ xa hay nhanh mới tốt cho sức khỏe?

Nguyễn Thanh Hương
Nguyễn Thanh Hương
21/09/2025 16:49 GMT+7

Nên tập trung vào tốc độ để tối đa hóa lợi ích từ đi bộ, hay khoảng cách mới là điều quan trọng nhất của bài tập này?

Những năm gần đây, đi bộ ngày càng được nhiều người yêu thích vì những lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. 

Theo bác sĩ Johanna Contreras, Bệnh viện Tim mạch Mount Sinai (Mỹ), đi bộ kích hoạt hệ tim mạch, tăng cường tuần hoàn, cải thiện sự chuyển hóa đường huyết và giúp kiểm soát viêm nhiễm. Về cơ bản, đây là một hoạt động đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu tập thể dục cũng có thể làm được, theo Women’s Health.

Đi bộ xa hay nhanh mới tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Đi bộ ngày càng được nhiều người yêu thích vì những lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần

Ảnh: AI

Trong trường hợp bạn không nhắm tới mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, liệu bạn có tự hỏi đi xa hơn hay nhanh hơn mới tốt cho sức khỏe? “Trên thực tế cả hai đều tốt, nhưng bạn chỉ có thể chọn giữa năng lượng hoặc thời gian. Dù bạn chọn cách nào, việc bắt đầu đi bộ cũng đã tạo nên sự khác biệt cho sức khỏe của mình”, bác sĩ Contreras nói.

Đi bộ xa hơn tăng cường sức bền

Đầu tiên, bạn cần xác định được tốc độ tối thiểu cần có để đạt được lợi ích từ bài tập đi bộ. Theo bác sĩ Contreras, tốc độ của mỗi người sẽ khác nhau, cách dễ dàng nhất để xác định là khi nhịp tim bắt đầu tăng, dù chỉ một chút. Khi ấy, bạn sẽ đổ mồ hôi, và đi bộ mới phát huy được tác dụng của nó.

Lợi ích lớn nhất của việc đi bộ quãng đường dài là cải thiện sức bền. Hay nói cách khác, là khả năng duy trì hoạt động thể chất mà không làm tim quá tải, vì nó giúp bạn làm quen với việc giữ nhịp tim tăng lên trong một khoảng thời gian kéo dài. Bác sĩ Contreras cũng lưu ý, đi bộ xa hơn sẽ là lựa chọn tốt hơn dành cho người lớn tuổi, vì họ không cần nâng nhịp tim lên quá cao mà vẫn nhận được cùng lợi ích.

Đi bộ nhanh hơn giúp cải thiện tim mạch

Đi bộ nhanh hơn sẽ khiến nhịp tim tăng cao, giúp kích hoạt phản ứng tim mạch mạnh hơn. Tim sẽ bơm máu xung quanh cơ thể nhanh hơn, hỗ trợ các cơ cải thiện việc sử dụng oxy một cách hiệu quả.

“Nhịp tim tăng, khả năng vận động - tức khả năng sử dụng lượng oxy tối đa của cơ thể trong quá trình tập luyện cường độ cao, phản ánh sức bền tim mạch và hô hấp của bạn - càng tăng, đòi hỏi quá trình trao đổi chất và kiểm soát huyết áp phải hoạt động mạnh hơn. Tất nhiên, nó khó hơn so với việc đi bộ ở tốc độ chậm, nhưng bạn có thể rút ngắn thời gian xuống một nửa”, bác sĩ Contreras chia sẻ.

Đi bộ từ lâu được xem là một hình thức vận động đơn giản, an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt với người lớn tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ đi bộ nhanh đi bộ xa Sức bền Tim mạch Đường huyết Hô hấp
