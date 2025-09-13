Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 thói quen uống nước giúp giảm mỡ nội tạng cho người lớn tuổi

M.Phúc
13/09/2025 10:13 GMT+7

Mỡ nội tạng có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe, nhất là ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, việc kiểm soát và giảm lượng mỡ nội tạng có thể thực hiện bằng cách áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, khoa học.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà, Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, cho biết với những người lớn tuổi, sự thay đổi về quá trình trao đổi chất, giảm khối lượng cơ bắp và biến đổi hormone khiến việc giảm mỡ nội tạng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát mỡ nội tạng thông qua chế độ ăn uống.

Dưới đây là 3 thói quen uống nước giúp giảm mỡ nội tạng cho người lớn tuổi mà bạn có thể tham khảo.

Trà xanh là một trong những thức uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể

Uống trà xanh

Trà xanh là một trong những thức uống lành mạnh nhất và có nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Loại trà này không chỉ giảm nguy cơ ung thư, cải thiện sức khỏe não bộ, sức khỏe răng miệng, mà còn có liên quan đến việc giảm cân. 

Các đặc tính giảm cân của trà đến từ hợp chất polyphenol - có tác dụng cải thiện quá trình trao đổi chất. Điều này khá quan trọng vì quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm dần đối với nhóm người lớn tuổi. Một nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy việc tiêu thụ trà xanh điều độ sẽ hỗ trợ việc giảm lượng mỡ nội tạng tích tụ ở người lớn.

Không lạm dụng chất làm ngọt nhân tạo

Bác sĩ Thu Hà cho biết, nhiều người sử dụng chất làm ngọt nhân tạo thay cho đường trong quá trình giảm cân, hoặc sử dụng các loại nước ngọt không đường thay vì nước ngọt với mong muốn giảm lượng đường nạp vào cơ thể. Tuy nhiên những chất làm ngọt này có thể làm tăng cân và tích trữ chất béo dưới dạng mỡ nội tạng. Đối với người lớn tuổi, quá trình trao đổi chất của cơ thể dần diễn ra chậm hơn, do đó việc chuyển hóa các chất làm ngọt nhân tạo này cũng không tối ưu như thời còn trẻ.

Uống cà phê khi chưa ăn gì buổi sáng, liệu có tốt?

Giảm tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Hãy bắt đầu bằng cách từ bỏ nước ngọt không đường hoặc các loại đồ uống chứa đường nhân tạo, thay thế bằng những thức uống có lợi hơn cho sức khỏe.

Uống nhiều nước

Duy trì đủ nước là một trong những thói quen giúp giảm mỡ nội tạng và kiểm soát cân nặng tổng thể. Nước không chứa calo và không gây tăng cân khi tiêu thụ, do đó duy trì đủ nước giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng. Uống nước, đặc biệt là ngay sau khi thức dậy, có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất lên đến 30% trong một khoảng thời gian nhất định, giúp đốt cháy calo. Nước làm giảm cảm giác đói và thèm ăn, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, nước giúp cơ thể đào thải các chất độc ra ngoài, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm mỡ.

Bác sĩ Thu Hà cho biết, mặc dù không liên quan trực tiếp đến mỡ nội tạng hoặc giảm cân, nhưng nhiều nghiên cứu mới cho thấy việc uống nhiều nước và giữ đủ nước là rất quan trọng đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet cho biết, tình trạng cơ thể mất nước thường xuyên có thể làm giảm tuổi thọ và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Đối với những người sau tuổi 50 muốn giảm mỡ nội tạng, đồng thời kéo dài tuổi thọ, việc giữ đủ nước là một lựa chọn đem lại nhiều lợi ích.

