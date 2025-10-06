Bác sĩ: Những ai có nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm?

Đó là vào ban đêm, đặc biệt là khi gần sáng. Bác sĩ nhấn mạnh rằng ban đêm gây ra nguy cơ đau tim cao nhất do sự gia tăng nội tiết tố, đặc biệt là với những người có lịch trình dùng thuốc không nhất quán, theo tờ Hindustan Times.

Theo tiến sĩ Dmitry Yaranov, bác sĩ tim mạch từ Hệ thống Bệnh viện chuyên khoa tim mạch Stern Cardiovascular Physicians (Mỹ), điều này đúng với những người bị huyết áp cao không được điều trị hoặc có mảng xơ vữa không ổn định, hoặc những người quên uống thuốc tim mạch đúng giờ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, vị bác sĩ tim mạch đã giải thích nguyên nhân xảy ra tình trạng này.

Tại sao nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm?

Theo bác sĩ Yaranov, hầu hết mọi người nghĩ rằng đau tim xảy ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nguy cơ cao nhất là vào gần sáng, khi mọi người vẫn còn nằm trên giường.

Ông giải thích rằng đây là thời điểm các hoóc môn căng thẳng như cortisol tăng vọt, mạch máu co thắt và huyết áp tăng đột biến.

Đặc biệt, đối với những người bệnh huyết áp cao chưa được điều trị hoặc có mảng xơ vữa động mạch không ổn định, đây là một sự kết hợp nguy hiểm. Và một điều cực kỳ quan trọng mà nhiều người bệnh bỏ qua: Bỏ sót việc uống thuốc tim mạch. Nếu bỏ liều hoặc uống thuốc không đều đặn, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ không sẵn sàng cho sự tăng đột biến của huyết áp vào buổi sáng này, bác sĩ tim mạch nói thêm.

Bác sĩ Yaranov cảnh báo: Đôi khi, triệu chứng đầu tiên lại là triệu chứng cuối cùng.

Thời điểm nào là tốt nhất để uống thuốc huyết áp?

Các bác sĩ thường khuyên nên uống thuốc hằng ngày vào buổi sáng, như một phần thói quen khởi đầu ngày mới. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy uống thuốc huyết áp vào buổi tối có thể mang lại những lợi ích bảo vệ tim mạch quan trọng. Tiến sĩ Allen J. Taylor, Trưởng Khoa Tim mạch tại Viện Tim mạch MedStar (Mỹ), đã chia sẻ suy nghĩ của ông về nghiên cứu này và những điều bệnh nhân nên biết.

Ông cho biết: Nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của tôi. Điều đáng chú ý: Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân uống thuốc huyết áp theo toa trước khi đi ngủ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng và tử vong thấp hơn đáng kể so với những người uống thuốc vào buổi sáng. Bên cạnh việc kiểm soát huyết áp tổng thể tốt hơn, những bệnh nhân uống thuốc vào ban đêm còn đạt được những kết quả sau:

Giảm 56% nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch

Giảm 49% nguy cơ đột quỵ

Giảm 42% nguy cơ suy tim

Giảm 34% nguy cơ đau tim

Giảm 40% nguy cơ cần phẫu thuật để mở hoặc nong mạch máu cung cấp máu cho tim

Mặc dù kết quả ấn tượng này cần được xác nhận bằng nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng quy mô lớn và thời gian kéo dài của nghiên cứu này mang lại độ tin cậy đáng kể.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng khuyến cáo rằng uống thuốc huyết áp vào buổi tối có thể mang lại lợi ích lớn hơn so với uống vào buổi sáng. Uống vào buổi tối giúp thuốc phát huy tác dụng qua đêm giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim. Ngay cả khi bác sĩ chỉ định uống thuốc huyết áp cả vào buối sáng và tối, thì liều buổi tối cũng rất quan trọng, tuyệt đối đừng quên, theo tờ Hindustan Times.