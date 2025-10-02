4 thói quen buổi sáng vô tình tiến gần hơn đến bệnh tim

Một số thói quen sinh hoạt vào buổi sáng sau có thể vô tình tiềm ẩn nguy cơ có hại với sức khỏe tim:

Không uống nước ngay khi thức dậy

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể mất nước qua hô hấp và bài tiết. Do đó, khi tỉnh dậy chúng ta thường ở trạng thái bị mất nước nhẹ. Nếu không uống ngay khoảng 200–300 ml nước, máu có thể đặc hơn và tim phải làm việc vất vả hơn để bơm đi khắp cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập thể dục ngay khi vừa thức dậy mà không khởi động kỹ sẽ gây áp lực hoạt động lên tim ẢNH: AI

Uống nước ngay sau khi thức dậy buổi sáng có tác dụng duy trì áp suất thẩm thấu, giảm áp lực lên thành mạch, giúp lớp tế bào lót trong mạch máu được khỏe mạnh. Ngoài ra, nước góp phần hỗ trợ thải độc, điều hòa huyết áp và cân bằng điện giải. Nếu để cơ thể ở trạng thái thiếu nước kéo dài thì sẽ tạo áp lực tiềm ẩn lên tim và mạch máu.

Vội tập thể dục ngay

Tập thể dục buổi sáng được khuyến khích vì giúp kích hoạt quá trình chuyển hóa và duy trì nhịp sinh học lành mạnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta đột ngột thực hiện các bài tập mạnh, chẳng hạn chạy nhanh hay bật nhảy ngay lập tức, thì có thể tạo cú sốc đối với hệ tim mạch, đặc biệt khi mạch máu vẫn chưa hoạt động trơn tru sau giấc ngủ dài.

Do đó, khởi động kỹ trước khi tập rất quan trọng. Người tập cần khởi động bằng các bài kéo giãn cơ, đi bộ chậm. Những động tác này giúp mạch máu giãn ra, cải thiện lưu thông và giảm nguy cơ tổn thương nội mô khi đột ngột tăng lưu lượng máu và áp lực.

Ăn sáng quá nhiều muối

Ăn sáng bằng các món nhiều muối, chẳng hạn bánh mì kẹp thịt nguội, chả lụa, xôi mặn hay mì ăn liền, có thể đẩy huyết áp lên cao ngay từ đầu ngày. Natri trong muối làm cơ thể giữ nước, tăng thể tích máu, tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải làm việc vất vả hơn. Vì vậy, lựa chọn tốt là các món ít muối như bánh mì trứng, cháo ăn kèm với rau luộc, xôi đậu phộng, đậu xanh, yến mạch, khoai hay bắp luộc.

Xem email công việc

Thói quen mở điện thoại, máy tính bảng để xem email, tin nhắn, công việc ngay khi thức dậy tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ kích hoạt phản ứng căng thẳng. Hệ quả là ngay từ khi thức dậy, nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol trong cơ thể đã tăng lên, khiến nhịp tim, huyết áp tăng ngay khi cơ thể vừa rời trạng thái ngủ.

Cứ mỗi lần nhận thông báo áp lực, thân nhiệt và hệ thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích, dẫn đến tăng co mạch và nhu cầu ô xy của tim. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ dễ làm tổn thương tế bào nội mô, theo Healthline.