Thêm lợi ích của tập thể dục ngoài trời, nhất là buổi sáng

Tập thể dục ngoài trời tăng cường hệ miễn dịch

Chỉ cần ở ngoài trời trong suốt buổi tập thể dục, cơ thể sẽ sản sinh thêm vitamin D nhờ ánh nắng tự nhiên. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và củng cố hệ miễn dịch.

Ngoài ra, nếu bạn tập gần cây xanh, có thể hít phải các hợp chất lành mạnh gọi là phytoncides. Những chất này được cây thải ra không khí và có tác dụng hỗ trợ thêm cho hệ miễn dịch, theo Verywell Health (Mỹ).

Tập thể dục ngoài trời làm tăng dopamine, serotonin và endorphin - những “hóa chất hạnh phúc” tự nhiên của cơ thể Ảnh: AI

Giúp đốt cháy nhiều calo hơn

Các khu vực có đồi dốc hoặc mặt đất gồ ghề sẽ làm tăng mức kháng lực và cường độ so với sàn phẳng khi tập trong nhà. Ví dụ, chạy hay tập trên cát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với bề mặt cứng, giúp tăng nhịp tim và lượng oxy tiêu thụ nhưng vẫn nhẹ nhàng với các khớp chân.

Ngoài thách thức từ địa hình, cơ thể còn phải thích nghi với nhiệt độ bên ngoài, từ đó làm tăng sự tiêu hao năng lượng. Thêm vào đó, không gian thoáng đãng, ánh sáng và không khí trong lành khiến buổi tập trở nên hứng khởi và mạnh mẽ hơn. Cơ thể càng được kích thích, bạn càng có khả năng đốt cháy nhiều calo.

Giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ

Tập thể dục vốn tốt cho sức khỏe tinh thần, và tập trong môi trường ngoài trời còn mang lại lợi ích lớn hơn, đặc biệt với người có các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Một số nghiên cứu cũng cho rằng ánh sáng tự nhiên, nhất là vào buổi sáng, làm tăng serotonin - chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc ổn định tâm trạng và sức khỏe tinh thần, đồng thời điều hòa nhịp sinh học của cơ thể, hỗ trợ giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Nâng cao tâm trạng

Tập thể dục ngoài trời làm tăng dopamine, serotonin và endorphin - những “hóa chất hạnh phúc” tự nhiên của cơ thể, giúp bạn cảm thấy tích cực hơn.

Nghiên cứu cho thấy việc bước ra ngoài và thay đổi môi trường khi tập sẽ kích hoạt hệ thống “phần thưởng” trong não, tiết ra nhiều chất hóa học có lợi cho tâm trạng, gia tăng sự tự tin… Đặc biệt, tập thể dục gần sông, hồ hoặc biển còn mang lại lợi ích rõ rệt hơn.

Mẹo khi tập thể dục ngoài trời

Nếu bạn muốn biến việc tập luyện ngoài trời thành 1 thói quen lành mạnh, các chuyên gia khuyên nên lưu ý:

Bảo vệ da khỏi tia UV bằng cách thoa kem chống nắng, đội mũ và đeo kính râm nếu cần.

Mặc trang phục phù hợp thời tiết, thoáng khí và dễ thoát mồ hôi.

Chọn giày thể thao có độ bám và hỗ trợ tốt cho địa hình ngoài trời.

Uống trước, trong và sau buổi tập; tránh cà phê, rượu.

Nên tập vào ban ngày, chú ý quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp không thể tập thể dục ngoài trời, mọi người vẫn có thể thêm yếu tố thiên nhiên và ánh sáng bằng cách: Mở rèm hoặc cửa sổ khi tập ở nhà vào ban ngày; tận dụng những ô cửa kính lớn và trải thảm tập gần đó; tham khảo ý kiến bác sĩ về liệu pháp ánh sáng nhân tạo (như đèn mặt trời hoặc thiết bị trị liệu ánh sáng) để xem có phù hợp với bạn không.