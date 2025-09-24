Bác sĩ: Cách dùng điện thoại ban đêm để không ảnh hưởng giấc ngủ





Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, việc để điện thoại dưới gối hoặc cạnh đầu khi ngủ có liên quan mật thiết đến chất lượng giấc ngủ kém, rối loạn giấc ngủ và đau đầu. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng về các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng lâu dài, nhưng việc hạn chế để điện thoại gần bạn vào ban đêm được khuyến nghị để bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ điện thoại rõ ràng làm gián đoạn giấc ngủ bằng cách ức chế melatonin và làm thay đổi nhịp sinh học, trong khi sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não, tác động lên giấc ngủ nhưng các nghiên cứu còn chưa nhất quán, rõ rệt. Giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi đi ngủ - sử dụng bộ lọc hoặc hạn chế thời gian sử dụng màn hình - có thể giúp bảo vệ sức khỏe giấc ngủ.

Khoảng cách để điện thoại với đầu khi ngủ sao cho an toàn

Không để điện thoại dưới gối hoặc sát đầu khi ngủ. Nên để điện thoại cách đầu ít nhất 20-50 cm khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy để điện thoại gần đầu khi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây đau đầu và rối loạn giấc ngủ.

Giữ khoảng cách màn hình điện thoại với mắt tối thiểu 20 cm khi nằm sử dụng điện thoại. Khoảng cách ngắn hơn (dưới 16-20 cm) sử dụng điện thoại khi nằm được cho là có ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ kém, thời gian ngủ ít và khó ngủ hơn.

Giữ khoảng cách màn hình điện thoại với mắt tối thiểu 20 cm khi nằm sử dụng điện thoại ẢNH MINH HỌA: AI

Cách sử dụng điện thoại ban đêm giúp bảo vệ giấc ngủ

Hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất 30-60 phút trước khi ngủ. Việc ngừng sử dụng điện thoại trước khi ngủ giúp giảm thời gian trằn trọc, tăng thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Không sử dụng điện thoại khi đã tắt đèn. Sử dụng điện thoại trong bóng tối trước khi ngủ làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ.

Sử dụng chế độ ban đêm (Night Shift/Bộ lọc ánh sáng xanh): Hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay đều có chế độ này. Chế độ ban đêm sẽ chuyển màn hình sang tông màu ấm hơn, giúp giảm lượng ánh sáng xanh phát ra.

Điều chỉnh độ sáng màn hình: Giữ độ sáng màn hình ở mức vừa phải, phù hợp với môi trường xung quanh.

Nên đặt điện thoại ở chế độ máy bay hoặc tắt nguồn khi ngủ để giảm tiếp xúc với sóng điện từ không cần thiết.

Tập thể dục cho mắt: Áp dụng quy tắc 20-20-20 (cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn ra xa một vật cách 20 feet, tức khoảng 6 mét, trong 20 giây).