Sức khỏe

Bác sĩ: Thói quen để điện thoại gần đầu khi ngủ có gây hại não?

Lê Cầm
Lê Cầm
23/09/2025 14:53 GMT+7

Hiện chưa có kết luận nhất quán về tác động của sóng điện từ điện thoại đến não bộ, tuy nhiên thói quen để điện thoại gần đầu khi ngủ tiềm ẩn nhiều rủi ro đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe về lâu dài.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, một số nghiên cứu cho thấy tác động nhỏ hoặc không có tác động từ sóng điện từ của điện thoại đến thời gian hoặc hiệu quả giấc ngủ, trong khi những nghiên cứu khác lại báo cáo rằng có thể gây rối loạn giấc ngủ hoặc đau đầu ở những người nhạy cảm. 

Hiện bằng chứng về tác động lâu dài như ung thư não, tổn thương thần kinh còn chưa rõ ràng; WHO xếp EMF (lực điện động) từ điện thoại vào nhóm 2B (có thể gây ung thư, nhưng bằng chứng hạn chế).

Trong khi đó ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại ức chế melatonin, một hormone quan trọng giúp điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học. Sự ức chế này dẫn đến việc chậm đi vào giấc ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ và rút ngắn thời gian ngủ, đặc biệt là khi tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi đi ngủ. Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi đặc biệt nhạy cảm, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh có liên quan đến tình trạng ngủ kém hơn, rối loạn tâm trạng và suy giảm thành tích học tập.

Bác sĩ: Thói quen để điện thoại gần đầu khi ngủ có gây hại não? - Ảnh 1.

Việc để điện thoại dưới gối hoặc cạnh đầu khi ngủ có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém

Ảnh: AI

Ánh sáng xanh từ điện thoại rõ ràng làm gián đoạn giấc ngủ bằng cách ức chế melatonin và làm thay đổi nhịp sinh học, trong khi sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não, tác động lên giấc ngủ nhưng các nghiên cứu còn chưa nhất quán, rõ rệt. Giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi đi ngủ - sử dụng bộ lọc hoặc hạn chế thời gian sử dụng màn hình - có thể giúp bảo vệ sức khỏe giấc ngủ.

Theo bác sĩ Uyên, việc để điện thoại dưới gối hoặc cạnh đầu khi ngủ có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém, tăng tình trạng rối loạn giấc ngủ, đau đầu và các nguy cơ sức khỏe lâu dài, nhưng bằng chứng mạnh mẽ về những tác động mạn tính nghiêm trọng vẫn còn hạn chế.

Các tác động đến chất lượng giấc ngủ khi để điện thoại gần đầu

Việc giữ điện thoại gần đầu khi ngủ thường liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém, thức giấc thường xuyên hơn, thời gian ngủ tăng lên và buồn ngủ vào ban ngày. Những tác động này có thể là do sự kết hợp của việc tiếp xúc với ánh sáng xanh, trường điện từ và kích thích tâm lý. Nhiều nghiên cứu cũng báo cáo nguy cơ đau đầu và mệt mỏi tăng cao ở những người để điện thoại gần gối.

Rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tâm thần: Mất ngủ kinh niên do sử dụng điện thoại vào ban đêm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, lo âu và mất tập trung cao hơn theo thời gian.

Sức khỏe thể chất: Mất ngủ kéo dài có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và suy yếu chức năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy giữ điện thoại gần đầu có thể gây chứng đau cổ và mỏi mắt do tư thế và tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Bức xạ điện từ: Bằng chứng hiện tại về tác động nghiêm trọng lâu dài của sóng điện từ đến sức khỏe như ung thư còn hạn chế, nhưng một số đánh giá khuyến cáo nên thận trọng, đặc biệt là đối với trẻ em, do khả năng hấp thụ tăng lên và thiếu dữ liệu dài hạn.

"Việc để điện thoại dưới gối hoặc cạnh đầu khi ngủ có liên quan mật thiết đến chất lượng giấc ngủ kém, rối loạn giấc ngủ và đau đầu. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng về các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng lâu dài, nhưng việc hạn chế để điện thoại gần bạn vào ban đêm được khuyến nghị để bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe tổng thể", bác sĩ Uyên khuyến cáo.

