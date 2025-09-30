Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục!

Thiên Lan
Thiên Lan
30/09/2025 00:09 GMT+7

Giảm cân luôn là hành trình đầy gian nan, khi nhiều người phải vật lộn với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, những buổi tập luyện mệt mỏi nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Tin vui là giờ đây, các nhà khoa học đã khám phá một phương pháp độc đáo giúp giảm cân hiệu quả mà không cần ăn kiêng hay tập luyện vất vả.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã tìm ra thời điểm ăn trong ngày giúp giảm cân với hiệu quả vượt trội so với những thời điểm khác, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Hiroshima (Nhật Bản), với sự tham gia của 28 sinh viên đại học khỏe mạnh, tuổi trung bình 23,4, nhằm xem xét tác động của giờ ăn lên cân nặng và các thông số sức bền ở người trưởng thành khỏe mạnh mà không cần tập luyện. Đây là lần đầu tiên, nghiên cứu trên người so sánh trực tiếp khung giờ ăn muộn và khung giờ ăn sớm ở những người khỏe mạnh mà không cần tập luyện.

Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục! - Ảnh 1.

Ăn trong khung giờ sớm (8 - 9 giờ đến 14 - 15 giờ) giúp giảm trung bình 1,6 kg sau 2 tuần

Ảnh: AI

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm theo mô hình ăn trong khung giờ cố định:

Nhóm theo khung giờ ăn sớm: Bữa đầu từ 8 - 9 giờ, bữa cuối từ 14 - 15 giờ.

Nhóm theo khung giờ ăn muộn: Bữa đầu từ 12 - 13 giờ, bữa cuối từ 18 - 19 giờ.

Mỗi chế độ ăn được duy trì trong 4 tuần, sau đó là 2 tuần ăn bình thường, rồi hoán đổi nhóm. Trong suốt quá trình thử nghiệm, không ai tập luyện thể dục.

Kết quả đã phát hiện cân nặng ở cả hai nhóm đều giảm, nhưng rõ rệt hơn ở nhóm ăn sớm. Cụ thể như sau:

Ăn trong khung giờ sớm (8 - 9 giờ đến 14 - 15 giờ) giúp giảm trung bình 1,6 kg sau 2 tuần.

Ăn trong khung giờ muộn (12 - 13 giờ đến 18 - 19 giờ) giúp giảm trung bình 0,61 kg.

Như vậy, ăn khung giờ sớm giúp giảm cân nhiều hơn khoảng 1 kg so với ăn muộn, dù tổng lượng thức ăn không thay đổi, theo News Medical.

Theo các nhà nghiên cứu, khung giờ ăn sớm đồng bộ hơn với nhịp sinh học tiêu hóa và độ nhạy insulin. Điều này có thể làm giảm khối lượng mỡ và giảm lượng đường, giúp đường huyết và năng lượng được xử lý hiệu quả hơn.

Ngoài ra, khung giờ ăn sớm duy trì được khoảng thời gian nhịn ăn kéo dài từ giữa buổi chiều đến sáng hôm sau thúc đẩy cơ thể chuyển sang sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng, góp phần giảm cân.

Các tác giả nghiên cứu đã kết luận: Chỉ cần thay đổi khung giờ ăn, không cần tập luyện, cũng có thể giúp giảm cân. Ăn sớm trong ngày mang lại hiệu quả giảm cân tốt hơn, đồng thời phù hợp với cơ chế sinh học của cơ thể. Duy trì thói quen này có thể là chiến lược đơn giản, khả thi và ít tốn kém để kiểm soát cân nặng.

