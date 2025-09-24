Sau khi thức dậy, làm sao để kích hoạt quá trình giảm cân tự nhiên?

Để kích hoạt quá trình giảm cân vào ngày mới, ngay khi ngủ dậy, mọi người hãy thực hiện những điều sau:

Uống nước ngay khi thức dậy

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể thường mất nước do quá trình hô hấp và thoát hơi nước qua da. Vì vậy, uống một ly nước ngay khi vừa thức giấc là cách đơn giản để khởi động cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước ngay khi vừa thức dậy là cách đơn giản khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể ẢNH: AI

Uống nước khi bụng đói cải thiện tốc độ trao đổi chất trong thời gian ngắn, đồng thời giúp giảm cảm giác đói do khát. Trên thực tế, đôi khi cảm giác đói thật ra là do cơn khát gây ra chứ không phải do dạ dày rỗng.

Nước cũng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột, nhờ đó giúp cơ thể sẵn sàng tiếp nhận bữa sáng. Một số nghiên cứu gợi ý uống nước lạnh có thể kích thích sinh nhiệt nhẹ, khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng. Cơ chế này xảy ra do khi nước lạnh vào dạ dày, cơ thể sẽ làm ấm nước đến 37 độ C, tương đương thân nhiệt. Quá trình này vẫn cần năng lượng dù lượng calo tiêu hao không nhiều.

Tập thể dục buổi sáng

Tập thể dục vào buổi sáng là một trong những cách tốt nhất để khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tập thể dục vào sáng sớm có chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo thấp hơn so với những người tập vào thời điểm khác trong ngày.

Hoạt động thể chất buổi sáng không chỉ đốt cháy calo mà còn giúp cơ thể duy trì tốc độ trao đổi chất cao hơn trong nhiều giờ sau đó. Chúng ta không nhất thiết phải tập nặng, chỉ cần đi bộ, giãn cơ, yoga nhẹ hoặc vài động tác đơn giản tại nhà là đã đủ.

Phơi nắng sớm

Ánh nắng buổi sáng là một yếu tố quan trọng để đồng bộ hóa đồng hồ sinh học, điều chỉnh hoóc môn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ) cho thấy những người tiếp xúc ánh sáng tự nhiên sớm trong ngày có chỉ số khối cơ thể thấp hơn so với người nhận ánh sáng muộn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tiếp xúc ánh sáng tự nhiên trong khoảng 20-30 phút vào buổi sáng. Nếu thời tiết quá nắng, bạn có thể đứng ở nơi râm mát nhưng vẫn nhận được ánh sáng tốt. Đây là cách tự nhiên và an toàn để thúc đẩy giảm cân thông qua sự điều hòa nhịp sinh học.

Ăn sáng giàu protein và chất xơ

Một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là giàu protein và chất xơ, có thể quyết định cảm giác đói và no trong cả ngày. Protein duy trì cảm giác no lâu hơn, giảm thèm ăn và hạn chế việc ăn vặt. Những lựa chọn ăn sáng lý tưởng có thể kể đến là trứng, yến mạch, sữa chua, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt kết hợp với trái cây tươi, theo Medical News Today.