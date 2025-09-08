Bí mật sống thọ nằm ở giờ ăn sáng: Bạn ăn lúc mấy giờ?

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Communications Medicine cho thấy thời điểm ăn sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu do nhóm của tiến sĩ Hassan Dashti, chuyên gia dinh dưỡng và di truyền tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), thực hiện, đã theo dõi gần 3.000 người tham gia, trong độ tuổi từ 42 đến 94, được theo dõi trong 22 năm. Những người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm ăn sáng sớm: Ăn sáng vào khoảng 8 giờ.

Nhóm ăn sáng muộn: Ăn sáng vào khoảng 9 giờ.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ăn sáng sớm giúp sống thọ hơn ăn sáng muộn Ảnh: AI

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học quan sát thấy càng lớn tuổi, mọi người càng có xu hướng ăn trễ hơn. Trung bình, mỗi thập kỷ trôi qua, thời gian ăn sáng bị lùi lại khoảng 8 phút, còn bữa tối chậm hơn gần 4 phút.

Kết quả đã phát hiện ăn sáng sớm giúp sống thọ hơn ăn sáng muộn. Sau 10 năm, tỷ lệ sống thọ của nhóm ăn sáng lúc 8 giờ cao hơn so với nhóm ăn sáng vào 9 giờ. Đặc biệt, mỗi giờ ăn sáng muộn hơn làm tăng 11% nguy cơ tử vong trong giai đoạn nghiên cứu, theo trang tin sức khỏe Everday Health.

Ngoài ra, ăn sáng muộn còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác như trầm cảm, mệt mỏi, buồn ngủ quá mức, khó ngủ và bệnh về răng miệng. Những yếu tố này có thể khiến người lớn tuổi khó duy trì thói quen ăn sáng đều đặn.

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn uống gừng vào buổi sáng?

Kết quả này bổ sung cho các nghiên cứu trước đây cho thấy ăn sáng sớm hơn có thể mang lại những tác động tích cực tổng thể, bao gồm lợi ích cho sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu và quản lý cân nặng

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi sức khỏe người cao tuổi.

Tiến sĩ Hassan Dashti kết luận: Thời điểm ăn sáng có thể trở thành một chỉ số đơn giản nhưng hữu ích để đánh giá tình trạng sức khỏe và quá trình lão hóa.

Kết quả này cũng củng cố thêm câu nói quen thuộc: "Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày", đặc biệt đối với người lớn tuổi.