Phát hiện: Uống chừng này trà mỗi ngày là tốt nhất để bạn sống thọ hơn

Giờ đây, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã tìm ra lượng trà tốt nhất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc và Trường Y khoa Liên hợp Bắc Kinh phối hợp với nhiều trường đại học khác của Trung Quốc đã sử dụng dữ liệu của 195.361 người tham gia trong độ tuổi từ 37-73 từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank). Những người tham gia được chia thành 4 nhóm: không uống trà, uống trà không đường, uống trà có đường và uống trà có chất tạo ngọt nhân tạo.

Uống trà không đường với lượng vừa phải, khoảng 3,5-4,5 ly (mỗi ly 250 ml) mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong Ảnh: AI

Khảo sát đã ghi nhận lượng trà tiêu thụ trung bình mỗi ngày, loại trà (phần lớn là trà đen) và lượng đường hoặc chất tạo ngọt được thêm vào mỗi ly (trung bình 1,1 muỗng đường hoặc 1,4 muỗng chất tạo ngọt nhân tạo cho mỗi ly 250 ml).

Khoảng 82% người tham gia là người uống trà thường xuyên. Trong đó: 81,6% uống trà không đường; 12,2% uống trà có đường và 6,2% dùng trà pha chất tạo ngọt nhân tạo.

Kết quả cho thấy uống trà không đường mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, uống 3,5-4,5 ly trà không đường/ngày (nhất là trà đen) giúp giảm:

20% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

14% nguy cơ tử vong do ung thư.

27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngược lại, thêm đường hoặc chất tạo ngọt vào trà có thể làm giảm hoặc mất những lợi ích trên.

Các tác giả đã kết luận: Uống trà không đường với lượng vừa phải, khoảng 3,5-4,5 ly (mỗi ly 250 ml) mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong. Thêm đường hoặc chất tạo ngọt không chỉ không mang lại lợi ích mà còn làm giảm tác dụng bảo vệ sức khỏe vốn có của trà.