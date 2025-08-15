Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện: Uống chừng này trà mỗi ngày là tốt nhất để bạn sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
15/08/2025 00:09 GMT+7

Trà là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Với các hợp chất chống oxy hóa, trà từ lâu đã được biết đến với tác dụng bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả vai trò phòng ngừa ung thư và bệnh tim.

Giờ đây, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã tìm ra lượng trà tốt nhất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc và Trường Y khoa Liên hợp Bắc Kinh phối hợp với nhiều trường đại học khác của Trung Quốc đã sử dụng dữ liệu của 195.361 người tham gia trong độ tuổi từ 37-73 từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank). Những người tham gia được chia thành 4 nhóm: không uống trà, uống trà không đường, uống trà có đường và uống trà có chất tạo ngọt nhân tạo.

Phát hiện: Uống chừng này trà mỗi ngày là tốt nhất để bạn sống thọ hơn - Ảnh 1.

Uống trà không đường với lượng vừa phải, khoảng 3,5-4,5 ly (mỗi ly 250 ml) mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong

Ảnh: AI

Khảo sát đã ghi nhận lượng trà tiêu thụ trung bình mỗi ngày, loại trà (phần lớn là trà đen) và lượng đường hoặc chất tạo ngọt được thêm vào mỗi ly (trung bình 1,1 muỗng đường hoặc 1,4 muỗng chất tạo ngọt nhân tạo cho mỗi ly 250 ml).

Khoảng 82% người tham gia là người uống trà thường xuyên. Trong đó: 81,6% uống trà không đường; 12,2% uống trà có đường và 6,2% dùng trà pha chất tạo ngọt nhân tạo.

Kết quả cho thấy uống trà không đường mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, uống 3,5-4,5 ly trà không đường/ngày (nhất là trà đen) giúp giảm:

  • 20% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.
  • 14% nguy cơ tử vong do ung thư.
  • 27% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngược lại, thêm đường hoặc chất tạo ngọt vào trà có thể làm giảm hoặc mất những lợi ích trên.

Các tác giả đã kết luận: Uống trà không đường với lượng vừa phải, khoảng 3,5-4,5 ly (mỗi ly 250 ml) mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong. Thêm đường hoặc chất tạo ngọt không chỉ không mang lại lợi ích mà còn làm giảm tác dụng bảo vệ sức khỏe vốn có của trà.

Tin liên quan

Chuyên gia: Loại trà tốt nhất giúp người lớn tuổi say giấc

Chuyên gia: Loại trà tốt nhất giúp người lớn tuổi say giấc

Người lớn tuổi thường gặp vấn đề về giấc ngủ. Có nhiều cách để cải thiện giấc ngủ, trong đó, một số loại trà không chỉ giúp ngủ ngon mà còn hỗ trợ tiêu hóa và mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

Trà Uống trà ung thư sống thọ chất tạo ngọt nguy cơ tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận