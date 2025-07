Chuyên gia: Loại trà tốt nhất giúp người lớn tuổi say giấc

Sau đây là 3 loại trà tốt nhất cho giấc ngủ có thể giúp người lớn tuổi ngủ ngon hơn vào ban đêm, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Một số loại trà không chỉ giúp ngủ ngon mà còn hỗ trợ tiêu hóa và mang lại một số lợi ích nhất định

Trà hoa cúc

Đây là loại trà thảo mộc nổi tiếng với tác dụng làm dịu. Hoa cúc chứa apigenin, một flavonoid tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư và bảo vệ tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng Lindsay Fencl, từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sports Nutrition, Women's Health & Community Wellness (Mỹ), giải thích rằng apigenin liên kết với một số thụ thể nhất định trong não, tạo cảm giác thư giãn, giảm lo âu và thúc đẩy giấc ngủ. Bằng cách này, hoa cúc giúp làm dịu hệ thần kinh, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Cô Fencl khuyên nên uống trà hoa cúc khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ để chuẩn bị cho giấc ngủ sâu và hỗ trợ chu kỳ ngủ - thức tự nhiên của cơ thể.

Trà bạc hà (húng chanh)

Loại trà có hương thơm nhẹ này cũng tác dụng làm dịu. Chuyên gia dinh dưỡng Julianka Bell, đang làm việc tại Mỹ, cho biết dựa trên nghiên cứu cho thấy trà bạc hà có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở người bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sở dĩ loại trà này có tác dụng cải thiện giấc ngủ là nhờ axit rosemarinic, một dưỡng chất thực vật có tác dụng kích hoạt thụ thể GABA, làm chậm hoạt động của não và cải thiện giấc ngủ.

Trà lạc tiên

Nghiên cứu cho thấy trà lạc tiên có lợi cho người lớn tuổi bị mất ngủ hoặc khó ngủ. Chuyên gia Bell giải thích: Lạc tiên có tác dụng an thần mạnh hơn các loại thảo mộc như bạc hà hoặc hoa cúc. Nghiên cứu ban đầu cho thấy nó có thể làm tăng nồng độ GABA trong não, giúp giảm hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng an thần, đặc biệt hữu ích cho các vấn đề về giấc ngủ do lo lắng gây ra.

Các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng trà có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ

Những lưu ý khi uống trà trước khi đi ngủ

Các loại trà kể trên đều có một điểm chung: Thúc đẩy sự thư giãn, giúp ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều sau.

Duy trì thói quen: Kết hợp ly trà ấm vào thói quen hằng đêm có thể báo hiệu cho cơ thể rằng đã đến lúc thư giãn và chuẩn bị đi ngủ.

Thời gian uống: Để tránh làm gián đoạn giấc ngủ do phải đi vệ sinh vào nửa đêm, hãy cố gắng ngừng uống trà ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ.

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Một số loại thảo mộc có thể tương tác với thuốc theo toa hoặc một số tình trạng sức khỏe nhất định. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử một loại trà hoặc bài thuốc mới, theo Healthline.