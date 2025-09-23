Tại sao tập thể dục sau bữa ăn lại quan trọng?

Ngoài chế độ ăn uống và thuốc điều trị, vận động thể chất đúng cách và đúng thời điểm có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong việc kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng, theo trang Cleveland Clinic.

Các chuyên gia khẳng định rằng bất kỳ hình thức vận động nào cũng có thể giúp hạ đường huyết. Trong quá trình tập luyện, cơ bắp sử dụng glucose trong máu làm năng lượng, từ đó giúp giảm đường huyết ngay tại thời điểm vận động.

Một số hình thức vận động an toàn và hiệu quả cho người tiểu đường gồm đi bộ, yoga, thái cực quyền, khiêu vũ và bơi lội Ảnh: AI

Tập luyện ngay sau bữa ăn mang lại lợi ích rõ rệt

Việc tập luyện ngay sau bữa ăn có thể giúp đường huyết ổn định hơn. Người mắc tiểu đường loại 1 và loại 2 cần giữ mức đường huyết ở dưới hoặc bằng 180 mg/dL trong vòng 2 giờ sau ăn.

Thực tế, glucose thường đạt đỉnh trong khoảng 90 phút sau bữa ăn, do đó vận động trong giai đoạn này mang lại nhiều lợi ích.

Bà Emma Rueth, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên kiểm tra đường huyết trước, trong và sau khi tập luyện để hiểu rõ hơn sự thay đổi của cơ thể.

Hình thức vận động phù hợp

Theo khuyến nghị, người bệnh nên duy trì 150 phút vận động mức độ vừa phải mỗi tuần, tốt nhất nhất là chia thành 5 buổi, mỗi buổi 30 phút.

Trường hợp chọn tập cường độ cao, tổng thời gian nên đạt khoảng 75 phút mỗi tuần.

Một số hình thức vận động an toàn và hiệu quả cho người tiểu đường gồm đi bộ, yoga, thái cực quyền, khiêu vũ và bơi lội. Những bài tập này vừa giúp tiêu hao năng lượng vừa duy trì sự dẻo dai.

Đối với những ai chọn tập cường độ cao trong thời gian ngắn, đôi khi đường huyết có thể tăng nhẹ, đặc biệt ở người mắc tiểu đường loại 1. Tuy nhiên, đây là phản ứng bình thường và xét về lâu dài, các bài tập cường độ cao vẫn mang lại hiệu quả trong việc giữ đường huyết ổn định.

Theo dõi đường huyết trước, trong và sau khi tập luyện được xem là bước quan trọng để bảo đảm an toàn Ảnh: AI

Kiểm soát đường huyết khi vận động

Việc theo dõi đường huyết trước, trong và sau khi tập luyện được xem là bước quan trọng để bảo đảm an toàn.

Trước khi vận động, mức đường nên nằm trong khoảng 140 đến 160 mg/dL. Nếu đường huyết quá cao, cần hoãn tập cho đến khi đường huyết trở về mức an toàn.

Người bệnh nên kiểm tra thường xuyên hơn khi tập trên 30 phút hoặc thử môn thể thao mới.

Những triệu chứng như mệt mỏi, run rẩy, chóng mặt hay lú lẫn là dấu hiệu đường huyết đang xuống thấp. Trong tình huống này cần ngưng vận động và bổ sung ngay nguồn carbohydrate hấp thu nhanh như viên glucose, nước trái cây.

Sau buổi tập, đường huyết có thể tiếp tục giảm trong nhiều giờ, nhất là khi bỏ bữa, tập kéo dài hoặc tập cường độ cao. Do đó, một bữa ăn nhẹ kết hợp protein và carbohydrate sau khi vận động sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng hạ đường huyết và hỗ trợ phục hồi cơ bắp.