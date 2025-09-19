Lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng so với buổi tối

Tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi tối có thể mang lại những tác động khác nhau, phù hợp với từng mục tiêu và thói quen sinh hoạt của mỗi người.

Việc chọn thời điểm tập tốt nhất phụ thuộc vào lịch trình và mục tiêu sức khỏe của từng người.

Lợi ích khi tập thể dục buổi sáng

Đối với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn kiểm soát cân nặng, việc tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả Ảnh: AI

Việc tập thể dục buổi sáng còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm mức cholesterol trong máu và cải thiện nhịp sinh học ngủ thức. Cơ thể vì vậy duy trì được nguồn năng lượng ổn định hơn trong ngày.

Đây là lý do nhiều người sau khi tập buổi sáng cảm thấy tỉnh táo, tập trung và làm việc hiệu quả hơn.

Tuy vậy, tập luyện buổi sáng cũng tồn tại một số hạn chế. Việc phải thức dậy sớm để tập có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, nhất là khi người tập chưa sắp xếp được thời gian nghỉ ngơi hợp lý vào ban đêm.

Ngoài ra, cơ bắp vào buổi sáng thường cứng và chưa được làm nóng đầy đủ, khiến nguy cơ chấn thương tăng cao nếu không khởi động kỹ lưỡng.

Lợi ích khi tập thể dục buổi tối

Tập thể dục buổi tối giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe mạch máu.

So với buổi sáng, tập thể dục muộn trong ngày giúp dòng máu lưu thông tốt hơn, từ đó hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh.

Với nam giới trẻ có mục tiêu phát triển cơ bắp, tập buổi tối có thể hiệu quả hơn nhờ ảnh hưởng của nhịp sinh học 24 giờ lên quá trình tái tạo cơ và biến đổi hormone.

Không chỉ vậy, tập thể dục vào buổi tối còn là cách giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài. Đây là khoảng thời gian ít bị chi phối bởi công việc hay học tập, cho phép người tập chuyên tâm rèn luyện.

Tuy nhiên, tập thể dục quá muộn, đặc biệt gần giờ đi ngủ, có thể khiến cơ thể hưng phấn và khó chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng, tập thể dục buổi sáng, buổi tối đều mang lại lợi ích riêng. Việc lựa chọn thời điểm tập luyện phụ thuộc vào nhịp sinh hoạt, mục tiêu sức khỏe và sự thoải mái của mỗi người. Điều quan trọng nhất là duy trì thói quen vận động đều đặn, bởi tập thể dục vào bất kỳ lúc nào trong ngày cũng góp phần giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực.