Sức khỏe

4 sai lầm khi tập thể dục buổi sáng khiến cơ thể nhanh kiệt sức

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/09/2025 11:10 GMT+7

Tập thể dục buổi sáng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, giúp cơ thể tỉnh táo, thúc đẩy giảm cân và cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, không ít người tập vào sáng sớm lại cảm thấy mau mệt và nhanh mất sức.

Nguyên nhân thường không phải vì người tập yếu sức mà do những sai lầm nhỏ trong cách chuẩn bị, chọn thời điểm, dinh dưỡng hoặc cách tập. Những sai lầm này làm chúng ta không đạt được mục tiêu giảm cân, đồng thời tăng rủi ro chấn thương, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

4 sai lầm khi tập thể dục buổi sáng khiến cơ thể nhanh kiệt sức - Ảnh 1.

Tập thể dục khi đang đói hay không uống đủ nước vào buổi sáng dễ đẩy cơ thể vào trạng thái mệt mỏi

ẢNH: AI

Để tránh cơ thể bị kiệt sức khi tập thể dục buổi sáng, mọi người cần tránh những sai lầm sau:

Không khởi động hay giãn cơ

Nhiều người muốn tiết kiệm thời gian nên bắt đầu tập thể dục ngay mà không khởi động. Tuy nhiên, không khởi động và làm nóng đúng cách sẽ khiến chưa cơ thể sẵn sàng để vận động, cơ bắp căng cứng, khớp chưa linh hoạt, hệ tuần hoàn chưa kích hoạt đầy đủ. Tình trạng này làm tăng nguy cơ đau nhức, thậm chí chấn thương khi tập. Khởi động rất đơn giản, chỉ cần đi bộ 5-10 phút, xoay khớp, vung tay chân...

Tập khi chưa đủ năng lượng

Tập sáng khi bụng đói có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác không có năng lượng. Hệ quả là người tập dễ bị mệt, tay chân yếu, hụt hơi, thậm chí chóng mặt.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bỏ bữa sáng trước tập có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện, đặc biệt là tập sức mạnh hay cardio cường độ cao.

Ăn nhẹ trước khi tập thể dục buổi sáng giúp duy trì mức năng lượng, giữ cho cơ bắp và hệ tim mạch hoạt động tốt hơn. Lựa chọn tốt là hãy uống một ly sinh tố nhỏ, ăn chuối, sữa chua hay sữa protein.

Cơ thể mất nước

Sau một đêm ngủ, cơ thể thường bị mất nước. Nếu không bổ sung nước ngay sau khi thức dậy và trước buổi tập sáng, cơ thể sẽ phải làm việc vất vả hơn. Cụ thể, tim đập mạnh hơn, khả năng vận chuyển ô xy và chất dinh dưỡng giảm, dẫn đến mệt mỏi, mất sức nhanh hơn.

Trên thực tế, mất nước là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người cảm thấy yếu, chóng mặt hoặc mệt sau tập sáng. Uống đủ nước ngay khi thức dậy và duy trì trong suốt buổi tập giúp cung cấp điện giải, cải thiện hiệu suất và giảm nguy cơ mệt mỏi.

Tập quá sức

Một số người bắt đầu buổi sáng với bài tập cường độ cao, tập liên tục nhiều ngày trong tuần mà không để cơ thể có thời gian phục hồi. Các chuyên gia cảnh báo cách tập này dễ gây kiệt sức, đau nhức kéo dài, giảm hiệu suất, thậm chí mất ngủ hoặc suy giảm chức năng miễn dịch.

Với người mới bắt đầu thói quen tập buổi sáng thì việc dồn tất cả bài tập nặng vào buổi tập này sẽ gây phản tác dụng. Thay vào đó, người tập nên phân bố cường độ hợp lý, xen kẽ ngày tập nặng với ngày tập nhẹ.

Trong tuần, nên có ít nhất 1-2 ngày nghỉ tập để cơ thể phục hồi. Đặc biệt, hãy lắng nghe tín hiệu cơ thể, giảm tải khi thấy mệt mỏi hoặc đau nhức kéo dài, theo Verywellfit.

Khám phá thêm chủ đề

