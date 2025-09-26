Bác sĩ chia sẻ cách xử trí khi có người nhà bị liệt mặt

Cách nhận biết sớm liệt mặt ngoại biên

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Văn Long - Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, liệt mặt ngoại biên thường xảy ra đột ngột, trong vài giờ đến 1–2 ngày với các dấu hiệu như miệng méo sang một bên, không nhăn được trán, không nhắm kín được mắt bên liệt, ăn uống dễ rơi vãi, chảy nước miếng, mất hoặc giảm vị giác ở nửa lưỡi cùng bên, đau sau tai hoặc cảm giác tê bì mặt.

"Điểm quan trọng là liệt mặt trung ương (do đột quỵ) cũng có biểu hiện méo miệng, nhưng thường còn nhăn trán được và kèm yếu tay chân. Vì vậy, khi có triệu chứng đột ngột, cần phân biệt ngay để không bỏ sót đột quỵ", bác sĩ Long nhấn mạnh.

Việc cần làm ngay là nên đưa người bệnh đi khám tại bệnh viện càng sớm càng tốt (tốt nhất trong 72 giờ đầu). Bác sĩ sẽ loại trừ đột quỵ, sau đó chẩn đoán và điều trị liệt 7 ngoại biên. Không tự ý dùng thuốc như corticoid, thuốc kháng virus, thuốc đông y hay mẹo dân gian cần có chỉ định, tránh tự ý gây hại.

Do không nhắm kín mắt nên dễ khô giác mạc, viêm loét giác mạc. Cần dùng nước mắt nhân tạo, nhỏ mắt thường xuyên, che mắt bằng gạc sạch khi ngủ để bảo vệ mắt.

Việc nhận biết sớm tình trạng liệt mặt ngoại biên và điều trị kịp thời giúp tăng khả năng hồi phục ẢNH MINH HỌA: AI

Điều trị như thế nào?

Về y học hiện đại, bác sĩ sẽ sử dụng thuốc kháng viêm liều phù hợp trong 7-10 ngày có thể rút ngắn thời gian hồi phục. Một số trường hợp được phối hợp thuốc kháng virus. Vật lý trị liệu phục hồi chức năng (xoa bóp, tập vận động cơ mặt) có hiệu quả nếu thực hiện đúng hướng dẫn.

Ở góc độ y học cổ truyền, liệt mặt ngoại biên được điều trị với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cứu ngải là những phương pháp được WHO và Bộ Y tế Việt Nam công nhận có hiệu quả trong phục hồi liệt 7 ngoại biên. Điều trị sớm thường cho kết quả tốt hơn.

Chăm sóc tại nhà:

Kiên trì tập các động tác cơ mặt trước gương (nhăn trán, phồng má, huýt sáo, vận động cơ vùng miệng).

Ăn thức ăn mềm, dễ nuốt, tránh đồ quá nóng hoặc quá cứng.

Giữ ấm vùng mặt, tránh gió lùa trực tiếp.

Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, vì căng thẳng kéo dài có thể làm bệnh nặng thêm.

Khi nào cần tái khám gấp?

Theo bác sĩ Long nên tái khám khi có thêm triệu chứng yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, nghi ngờ đột quỵ.

Mắt đỏ, đau nhức, chảy nước mắt nhiều, nguy cơ viêm loét giác mạc.

Sau 2-3 tuần không cải thiện triệu chứng hoặc bệnh nặng dần lên.

"Liệt mặt ngoại biên thường có tiên lượng tốt, phần lớn người bệnh hồi phục trong 3-6 tháng nếu được điều trị sớm và chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, cần đến cơ sở y tế ngay khi khởi phát để được chẩn đoán chính xác, tránh nhầm lẫn với đột quỵ và các bệnh lý thần kinh khác", bác sĩ Long khuyến cáo.