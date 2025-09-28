Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ dặn nên ăn chuối giờ này là tốt nhất!

Thiên Lan
Thiên Lan
28/09/2025 09:00 GMT+7

Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, quản lý cân nặng và hỗ trợ giấc ngủ nếu được ăn đúng thời điểm.

Với hàm lượng carbs cao, chuối cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng, đặc biệt thích hợp trước khi tập luyện hoặc dùng như bữa phụ. Ngoài ra, chất xơ và tinh bột kháng trong chuối còn hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nhưng ăn chuối lúc nào là tốt nhất để gặt hái tối đa các lợi ích này?

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ y học lối sống đang làm việc tại Mỹ, sẽ chỉ ra thời điểm tốt nhất để ăn chuối, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Bác sĩ dặn nên ăn chuối giờ này là tốt nhất! - Ảnh 1.

Ăn chuối vào buổi tối có thể hỗ trợ giấc ngủ. Tốt nhất nên ăn chuối trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng

Ảnh: AI

Giờ ăn chuối tốt nhất cho mức năng lượng 

Chứa nhiều carbohydrate, chuối rất thích hợp cho những thời điểm cần năng lượng tự nhiên và bền vững. Ăn một quả chuối 15 - 30 phút trước khi tập luyện có thể cung cấp nhiên liệu cho cơ bắp, tăng sức bền và hiệu suất.

Thời điểm ăn chuối tốt cho tiêu hóa

Chuối chứa đầy chất xơ giúp tăng khối lượng chất thải, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì sức khỏe đường tiêu hóa. Ăn chuối cùng bữa ăn giúp bổ sung chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng - một loại carbohydrate có tác dụng như prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và tăng đa dạng hệ vi sinh đường ruột.

Giờ ăn chuối tốt nhất để giảm cân

Chuối là lựa chọn lý tưởng cho người muốn quản lý cân nặng. Ăn một quả chuối 30 phút trước bữa chính giúp tăng cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào. Ăn trước khi tập luyện còn cung cấp năng lượng để cơ thể vận động hiệu quả, hỗ trợ tiêu hao calo. 

Thời điểm ăn chuối tốt nhất cho giấc ngủ

Ăn chuối vào buổi tối có thể hỗ trợ giấc ngủ. Tốt nhất nên ăn chuối trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng. Thời điểm này cho phép cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng, như tryptophan, magie và kali và vitamin B6, giúp điều hòa melatonin giúp thúc đẩy thư giãn và điều hòa giấc ngủ. 

Như vây, ăn chuối đúng thời điểm sẽ tối ưu hóa lợi ích cho năng lượng, hệ tiêu hóa, cân nặng và giấc ngủ. Kết hợp chuối với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh có thể giúp kéo dài cảm giác no và cân bằng đường huyết. Ăn chuối điều độ và đúng thời điểm là chìa khóa để tận dụng trọn vẹn lợi ích của loại quả này, theo tờ Times Of India.

