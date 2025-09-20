Một nghiên cứu về tác dụng của vỏ chuối vừa được công bố trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (Anh), đã khám phá các đặc tính dinh dưỡng và nhiều lợi ích từ vỏ chuối như sau:

Chất xơ hòa tan và không hòa tan: Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Chất chống oxy hóa: Các hợp chất như polyphenol, flavonoid và carotenoid, có tác dụng chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm.

Vitamin và khoáng chất: Cung cấp một lượng đáng kể kali, magie, vitamin B6 và vitamin C, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng trao đổi chất.

Nghiên cứu cũng ủng hộ ý tưởng rằng, việc bổ sung vỏ chuối vào chế độ ăn uống giúp tăng cường sức khỏe, theo Times Of India (Ấn Độ).

Nên rửa sạch vỏ chuối trước khi dùng hoặc chế biến để bảo đảm an toàn sức khỏe ẢNH: AI

Dùng vỏ chuối để chăm da theo kiểu truyền thống

Vỏ chuối từ lâu đã được sử dụng trong chăm sóc da, vì:

Tác dụng chống viêm: Chất chống oxy hóa trong vỏ chuối có thể giúp giảm viêm, giảm kích ứng da.

Giảm mụn và vết thâm: Chà mặt trong của vỏ chuối lên da được cho là có thể làm giảm mụn và làm mờ vết thâm.

Cấp ẩm và làm dịu: Độ ẩm của vỏ chuối có tác dụng cấp ẩm, làm dịu làn da bị cháy nắng hoặc kích ứng.

Cần lưu ý rằng, dù những công dụng này được nhắc đến nhiều trong y học dân gian, nhưng bằng chứng khoa học vẫn còn hạn chế. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo không nên dùng vỏ chuối thay thế cho các phương pháp chăm sóc da đã được khoa học chứng minh hiệu quả.

Hỗ trợ trao đổi chất lành mạnh

Theo báo cáo, vỏ chuối rất giàu chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, là một “trợ thủ đắc lực” đối với sức khỏe tổng thể và quá trình kiểm soát cân nặng.

Việc bổ sung vỏ chuối vào chế độ ăn uống thúc đẩy cảm giác no, từ đó kiểm soát sự thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Chất xơ hòa tan trong vỏ chuối cũng thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột đều đặn; đồng thời điều hòa lượng đường trong máu, có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Cách tiêu thụ và chế biến an toàn

Để kết hợp vỏ chuối vào chế độ ăn uống một cách an toàn, cần rửa sạch để loại bỏ thuốc trừ sâu hoặc chất gây ô nhiễm.

Khi chế biến, mọi người nên luộc, hấp hoặc xào để tăng hương vị và khả năng tiêu hóa. Ngoài ra, có thể thêm vỏ chuối nấu chín vào sinh tố, trà hoặc các món ăn truyền thống.

Nên bắt đầu với lượng nhỏ để đánh giá khả năng dung nạp và tăng dần lượng tiêu thụ. Lưu ý, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện những thay đổi đáng kể trong chế độ ăn uống để hạn chế những rủi ro không đáng có.