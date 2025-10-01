Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Số bậc cầu thang bạn cần leo mỗi ngày để cải thiện sức khỏe

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
01/10/2025 08:03 GMT+7

Các chuyên gia y tế cho biết chỉ cần leo 5 tầng cầu thang mỗi ngày cũng mang lại lợi ích tương đương với việc đi bộ 10.000 bước.

Leo cầu thang là thói quen đơn giản, có tác dụng rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, đây còn là bài tập cải thiện sức khỏe của mình ngay trong sinh hoạt hằng ngày và giảm nguy cơ tử vong sớm, theo tờ The Independent (Anh).

Số bậc cầu thang bạn cần leo mỗi ngày để cải thiện sức khỏe - Ảnh 1.

Leo ít nhất 50 bậc cầu thang mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ảnh: AI

Leo cầu thang tốt cho khớp

Leo cầu thang dễ tiếp cận với tất cả mọi người, không mất chi phí và tạo ít áp lực lên khớp hơn so với chạy bộ.

Bà Meghan Kennihan, huấn luyện viên chạy bộ tại Mỹ, cho biết khi chạy bộ, trọng lượng cơ thể liên tục dồn lên chân và khớp theo từng bước, trong khi đó, leo cầu thang giúp bàn chân luôn tiếp xúc với mặt bậc thang nên tác động lên khớp được giảm đáng kể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng và Y học nhiệt đới Đại học Tulane (Mỹ) cho thấy leo ít nhất 50 bậc cầu thang mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài lợi ích cho khớp, leo cầu thang còn buộc tim và cơ bắp hoạt động mạnh mẽ hơn. Một báo cáo từ Chase Brexton Health Care (tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Mỹ) chỉ ra rằng leo cầu thang liên tục có thể đốt cháy lượng calo gấp 7 lần so với việc đi thang máy.

Tiến sĩ Manish Parikh, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist, cho rằng khi leo cầu thang, nhịp tim tăng lên, cung lượng tim được cải thiện và tuần hoàn máu trở nên tốt hơn. Đây là những yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa các bệnh lý tim mạch.

Cải thiện sức bền

Tiến sĩ Suzanne Steinbaum, bác sĩ tim mạch và người phát ngôn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho biết việc thường xuyên leo cầu thang không chỉ giúp cơ thể vận động mạnh mẽ hơn mà còn tăng sức bền và sức mạnh để chuẩn bị cho các bài tập chuyên sâu khác.

Điều này đồng nghĩa với việc leo cầu thang có thể xem như một nền tảng cho lối sống năng động và khỏe mạnh hơn.

