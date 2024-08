Leo cầu thang: Những lợi ích có thể khiến bạn bất ngờ

Leo cầu thang thường xuyên còn giúp giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường sức bền. Leo cầu thang cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch và xương, bên cạnh việc cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ.



Sau đây là những lợi ích của việc leo cầu thang thường xuyên 15 phút, theo The Times of Indian (Ấn Độ).

Leo cầu thang có nhiều lợi ích cho sức khỏe Ảnh: Pexels

Giảm cân

Khi so sánh với việc đi bộ, leo cầu thang được coi là bài tập cường độ cao hơn và có thể hỗ trợ đốt cháy nhiều calo hơn. Tăng tốc độ leo cầu thang có thể làm tăng thêm số lượng calo bị đốt cháy. Theo một nghiên cứu của Hội đồng Thể dục Mỹ, leo cầu thang có thể đốt cháy khoảng 8 đến 11 calo mỗi phút.

Kiểm soát huyết áp

Leo cầu thang có thể giúp tăng cường cơ tim. Nó cũng hỗ trợ hạ huyết áp và cholesterol. Leo cầu thang thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn khắp cơ thể, có thể làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Tốt cho sức khỏe tâm thần

Leo cầu thang có thể cải thiện các triệu chứng lo âu và trầm cảm vì quá trình này hỗ trợ giải phóng endorphin, được gọi là hormone hạnh phúc. Theo một bài báo của NCBI, leo cầu thang thường xuyên sẽ giúp ích cho sức khỏe tâm thần tốt hơn.

Quản lý bệnh tiểu đường

Thậm chí chỉ cần đi cầu thang 10 phút mỗi ngày cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin của bạn. Theo một nghiên cứu, những người leo cầu thang nhiều hơn ở nhà có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Sức khỏe tim mạch

Thói quen đi cầu thang có thể thúc đẩy đáng kể sức khỏe tim mạch của bạn. Nó có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim. Theo nghiên cứu, những người leo cầu thang thường xuyên giảm 39% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch so với những người không sử dụng cầu thang.

Sức khỏe xương

Leo cầu thang có thể giúp xương và cơ của bạn được rèn luyện tốt và giúp chúng khỏe mạnh hơn. Leo cầu thang được cho là bài tập chịu trọng lượng có thể giúp duy trì mật độ và khả năng phục hồi của xương, giảm nguy cơ loãng xương và viêm xương khớp.

Tăng sức bền

Đặc biệt đối với những người có lối sống ít vận động, quá trình leo cầu thang có thể giúp tăng sức bền. Lên xuống cầu thang có thể tăng sức bền và giúp tăng cường thể lực.

Giảm mỡ bụng

Leo cầu thang có thể giúp bạn giảm mỡ hiệu quả. Đây không chỉ là bài tập tốt để loại bỏ mỡ bụng mà còn giúp săn chắc mông, đùi và bắp chân.

Leo cầu thang là một trong những cách giảm mỡ bụng hiệu quả Ảnh: Freepik

Sức khỏe não bộ

Leo cầu thang có liên quan đến việc tăng cường chức năng não. Nếu bạn muốn tránh xa bệnh Alzheimer và chứng mất trí, hãy leo cầu thang thường xuyên để cải thiện chức năng nhận thức và sức khỏe não bộ.

Ngủ ngon

Hoạt động thể chất cũng có liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Nếu bạn đang theo lối sống ít vận động, leo cầu thang trong 15 phút có thể giúp cải thiện giấc ngủ.

Xây dựng cơ bắp

Quá trình leo cầu thang tác động đến các nhóm cơ chính ở phần thân dưới của bạn - cơ mông, cơ gân kheo, cơ bụng, cơ tứ đầu và bắp chân, cũng như phần lõi của bạn. Nó cải thiện khả năng vận động và phục hồi của cơ xương. Leo cầu thang thường xuyên cũng có thể giúp cơ thể bạn săn chắc.

Leo bao nhiêu bậc cầu thang mỗi ngày để có hiệu quả?

Theo một nghiên cứu của Đại học Tulane (Mỹ), leo hơn 5 tầng cầu thang mỗi ngày, hoặc 50 bậc, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.