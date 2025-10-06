'Vi khuẩn ác mộng' gia tăng ở Mỹ nguy hiểm cỡ nào?

Đây thực sự là những loại vi khuẩn nguy hiểm, đúng với tên gọi của nó. Chúng khó điều trị, kháng lại nhiều loại kháng sinh phổ biến và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy yếu.

"Vi khuẩn ác mộng" là gì?

Theo định nghĩa y khoa, "vi khuẩn ác mộng" chính là các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh, tức là chúng đã tiến hóa để chống lại phần lớn thuốc mà bác sĩ thường kê. Theo tiến sĩ Michael Schmidt, nhà vi sinh vật học tại Đại học Y khoa Nam Carolina (Mỹ), vi khuẩn kháng kháng sinh có thể rất nguy hiểm. Chúng có thể gây ra mọi thứ, từ viêm phổi đến nhiễm trùng máu, đến nhiễm trùng vết thương, thậm chí là nhiễm trùng đường tiết niệu nguy hiểm tính mạng. Một số loại điển hình gồm Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), và các chủng Pseudomonas, Klebsiella kháng thuốc.

CDC Mỹ xếp nhóm vi khuẩn này vào diện mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng ẢNH MINH HỌA: AI

Tên gọi "ác mộng" xuất phát từ việc nhiễm trùng do chúng gây ra rất khó chữa, dễ lây lan trong bệnh viện và đôi khi dẫn đến tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ xếp nhóm vi khuẩn này vào diện mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, theo trang web của Đại học Y khoa Nam Carolina (Mỹ) Medical University of South Carolina.

Những ai có nguy cơ cao?

Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm, nhưng một số nhóm dễ tổn thương hơn, đó là:

Người có hệ miễn dịch suy yếu, như bệnh nhân ung thư hoặc người ghép tạng.

Người nằm viện lâu ngày, đặc biệt trong khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh thận.

Người có vết thương hở hoặc sử dụng thiết bị xâm lấn như ống thông tiểu, ống thông tĩnh mạch.

Triệu chứng nhiễm "vi khuẩn ác mộng"

Triệu chứng rất đa dạng, tùy vị trí nhiễm trùng:

Nhiễm trùng máu: Sốt, ớn lạnh, huyết áp thấp, tim đập nhanh, lú lẫn, mệt mỏi.

Nhiễm trùng đường tiểu: Tiểu buốt, tiểu nhiều lần, nước tiểu đục hoặc lẫn máu.

Viêm phổi, nhiễm trùng phổi: Ho dai dẳng, khó thở, đau hoặc tức ngực.

Nhiễm trùng da, vết thương: Đỏ, sưng, có mủ, sốt hoặc vùng da ấm nóng, vết thương lâu lành.

Làm sao để bảo vệ bản thân?

Mặc dù "vi khuẩn ác mộng" nghe đáng sợ, nhưng mọi người có thể giảm nguy cơ bằng những biện pháp đơn giản:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Giữ vết thương luôn sạch sẽ và được che chắn.

Thực hành an toàn trong chế biến thực phẩm để tránh nhiễm khuẩn.

Không lạm dụng kháng sinh, chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ.

Tiêm vắc xin cúm và viêm phổi.

Sự gia tăng của vi khuẩn kháng thuốc tại Mỹ đang là vấn đề y tế cộng đồng lớn. Tuy nhiên, nâng cao nhận thức, nhận biết sớm triệu chứng và tuân thủ thói quen vệ sinh có thể giúp giảm nguy cơ đáng kể, theo tờ Times of India.