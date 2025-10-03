Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/10/2025 14:00 GMT+7

Chuối thường bị xem là loại trái cây mà người tiểu đường cần tránh vì giàu đường tự nhiên. Tuy nhiên, nếu biết cách chọn loại chuối, ăn đúng thời điểm thì hoàn toàn có thể đưa vào chế độ ăn của người tiểu đường.

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định xem chuối có an toàn cho người tiểu đường hay không chính là chỉ số đường huyết. Đây là chỉ số phản ánh tốc độ carbohydrate được chuyển thành đường glucose và hấp thu vào máu. Chuối có chỉ số đường huyết dao động từ khoảng 42 đến 62, tùy theo mức độ chín, theo trang thông tin y học MedicineNet (Mỹ).

Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe ? - Ảnh 1.

Người bị tuổi đường nên ưu tiên ăn chuối vừa chín

ẢNH: AI

Chuối khi còn xanh hoặc chưa chín hoàn toàn sẽ chứa nhiều tinh bột kháng hơn, tức carbohydrate khó tiêu hơn nên chỉ số đường huyết là thấp so với chuối chín mềm. Sau quá trình chín, một phần tinh bột chuyển thành đường tự do, khiến đường huyết dễ tăng nhanh.

Chẳng hạn, chuối vừa chín có chỉ số đường huyết trung bình khoảng 50-55. Nếu chuối rất chín và mềm thì chỉ số đường huyết có thể lên tới mức trung bình cao. Vì vậy, người có tiểu đường tốt nhất nên chọn chuối còn xanh hoặc vừa chín để có chỉ số đường huyết thấp.

Người bị tiểu đường hoàn toàn có thể ăn chuối nhưng điều quan trọng cần chú ý là loại chuối và số lượng. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyên rằng mỗi khẩu phần trái cây, kể cả chuối, nên chứa khoảng 15 gram carbohydrate. Một quả chuối vừa chín có thể chứa khoảng 28 gram carbohydrate, trong đó có khoảng 15 gram đường tự nhiên và 3 gram chất xơ.

Do đó, người bị tiểu đường chỉ nên ăn nửa trái chuối hoặc chọn chuối nhỏ để ăn. Cách này giúp không vượt quá 15 gram carbohydrate trong một lần ăn.

Bên cạnh chọn chuối vừa chín và kiểm soát lượng ăn thì thời điểm ăn, cách kết hợp với protein, chất béo lành mạnh cũng rất quan trọng. Kết hợp đúng sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn sau khi ăn.

Một cách thông dụng là ăn chuối như một phần trong bữa phụ, chẳng hạn ăn trước hoặc sau khi tập thể dục hay kết hợp với sữa chua không đường, hạt óc chó, hạnh nhân hoặc đậu phộng. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm tốc độ hấp thu đường từ chuối vào máu.

Ngoài ra, nên tránh ăn chuối khi bụng đói, đặc biệt là chuối chín mềm. Vì lúc này, đường từ chuối sẽ hấp thụ nhanh vào máu. Thay vào đó, hãy dùng chuối cuối bữa hoặc giữa bữa với các món chứa protein, chất xơ hoặc chất béo để giảm áp lực tăng đường huyết.

Một số chuyên gia cũng đề xuất chia nhỏ thời điểm ăn, chẳng hạn ăn một nửa quả vào buổi sáng và nửa quả vào buổi chiều. Đây là lựa chọn tốt cho những người tiểu đường muốn thưởng thức hết cả trái chuối, theo MedicineNet.

