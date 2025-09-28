Người bị tiểu đường có nên ăn kem không?

Người bị tiểu đường hoàn toàn có thể ăn kem, nhưng cần để ý đến một số yếu tố như mức độ đường huyết, các hoạt động trong một ngày và các yếu tố sức khỏe khác, theo chuyên trang Healthline (Mỹ).

Người bị tiểu đường không cần phải kiêng hoàn toàn món kem, nhưng cần nắm một số cách để ăn kem lành mạnh hơn Ảnh: AI

Kem ảnh hưởng đến đường huyết thế nào?

Kem chứa đường và carbohydrate có thể ảnh hưởng đến đường huyết, nhất là với người bị bệnh tiểu đường.

Carbohydrate (hay còn được gọi là carb) có chủ yếu trong ngũ cốc, trái cây, sản phẩm từ sữa và đồ ngọt. Chúng bị phân giải thành đường trong cơ thể và được dùng để cung cấp năng lượng cơ bản. Người bị tiểu đường có chức năng chuyển hóa không hiệu quả bằng người khỏe mạnh, do đó, nếu ăn càng nhiều carb, lượng đường được giải phóng ra sẽ càng cao.

Đó là lý do vì sao bệnh nhân bị tiểu đường cần theo dõi lượng carb nạp vào cơ thể, kể cả trong các món kem, vì nó là nhân tố quan trọng khi quản lý đường huyết.

Cách ăn kem lành mạnh dành cho người bị tiểu đường

Người bị tiểu đường không cần phải kiêng hoàn toàn món kem, nhưng cần nắm một số cách để ăn kem lành mạnh hơn.

Quản lý khẩu phần: Bạn có thể thử các khẩu phần nhỏ hơn, ví dụ như nửa cốc. Nếu không thể đo chính xác, bạn có thể chỉ ăn một phần của cây kem ốc quế.

Biết hàm lượng đường và carb có trong kem: Kem và bất kỳ loại nguyên liệu (topping) được thêm vào đều có thể chứa nhiều đường và carb. Khi biết được lượng đường và carb của món kem đó, bạn có thể biết được kem đã ảnh hưởng đến mức đường huyết của mình như thế nào.

Cân nhắc chọn các loại kem ít đường hoặc ít carb: Những loại kem này có thể ít ảnh hưởng đến mức đường huyết so với những loại có nhiều đường và lượng carb cao.

Lựa chọn những vị đơn giản: Những vị như bánh quy, sầu riêng, trà sữa có thể mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng chúng cũng có thể chứa nhiều đường hơn, dẫn đến mức đường huyết tăng mạnh hơn. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc chọn những hương vị truyền thống như vani, sữa dừa, đậu xanh, khoai môn.

Chọn nguyên liệu đi kèm: Một số nguyên liệu như siro, vụn kẹo, vụn socola có thể làm đường huyết tăng lên nhanh chóng. Nhưng bạn có thể chọn những nguyên liệu khác giúp cân bằng lại như bơ đậu phộng, trái cây khô, trái cây tươi, vỏ ốc quế giàu protein hoặc các nguyên liệu bổ sung chất xơ khác.

Thưởng thức kem cùng với thực phẩm khác: Kết hợp kem với các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hoặc chứa nhiều protein và chất xơ có thể giúp ổn định đường huyết.

Theo dõi đường huyết: Bạn nên theo dõi mức đường huyết của mình để xem các vị kem và nguyên liệu đi kèm ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết.