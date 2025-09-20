Bác sĩ chỉ cách uống nước đúng để tránh đau đầu, mệt mỏi cả ngày

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết uống đủ nước là một trong những thói quen đơn giản nhưng có tác động rất lớn đến sức khỏe. Mất nước có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, trong đó phổ biến nhất là đau đầu và mệt mỏi.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ chất lỏng, máu trở nên đặc hơn, làm giảm lưu lượng máu và oxy lên não, gây ra cảm giác đau đầu. Cùng lúc đó, các chức năng của cơ thể bị ảnh hưởng, khiến bạn cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng.

Tuy nhiên uống quá nhiều nước sẽ gây nguy cơ ngộ độc nước nguy hiểm. Vì vậy, việc uống nước đúng cách suốt cả ngày là yếu tố rất quan trọng để duy trì sức khỏe tối ưu.

Nguyên tắc chung

Lượng nước: Để nói nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày thì không có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả, bởi nhu cầu chất lỏng khác nhau giữa các cá nhân và sức khỏe tổng thể.

Chia nhỏ : uống rải đều, mỗi lần 150-250 ml (1 ly nhỏ).

Không chờ khát mới uống : vì lúc đó cơ thể đã ở mức thiếu nước nhẹ. Đặc biệt chú ý ở người cao tuổi thường không cảm thấy khát nhiều như khi còn trẻ, do đó người cao tuổi nên chủ động uống nước trong ngày để ngừa thiếu nước.

Bác sĩ Uyên, lưu ý những người có bệnh lý như suy thận, suy tim không nên uống quá nhiều nước, đặc biệt là những người bị suy thận đã phải lọc máu, lọc màng bụng. Người suy thận đào thải nước kém, uống nhiều nước sẽ quá tải dịch gây phù, tăng huyết áp, phù phổi. Người suy tim cũng vậy và khi quá tải dịch sẽ gây phù, tăng dịch làm tim phải hoạt động nhiều hơn.

Sau khi thức dậy nên uống 1 ly (khoảng 200 ml) giúp bù dịch sau 6 - 8 giờ ngủ ẢNH: AI

Những thời điểm nên uống nước

Sau khi thức dậy : 1 ly (khoảng 200 ml) giúp bù dịch sau 6 - 8 giờ ngủ.

Giữa buổi sáng : 1 ly, tăng tập trung cho công việc.

Trước bữa ăn 30 phút : 1 ly, hỗ trợ tiêu hóa, tránh uống nhiều ngay trong bữa ăn.

Giữa buổi chiều : 1 ly, giảm mệt mỏi lúc làm việc.

Khi cảm thấy đói : Đôi khi, cảm giác đói bụng có thể là dấu hiệu của việc cơ thể thiếu nước. Hãy thử uống một ly nước trước khi ăn vặt để kiểm tra.

Sau tập luyện/đi ngoài trời : uống bù do mồ hôi gây mất nước, tốt nhất từng ngụm nhỏ.

Trước khi đi ngủ 1–2 giờ : 1/2 ly (100 ml) nếu không có bệnh tim/thận, để tránh tiểu đêm.

Lưu ý khi uống nước

Uống từ từ: Không nên uống một lượng lớn nước cùng lúc. Thay vào đó, hãy nhấp từng ngụm nhỏ, uống đều đặn, trong suốt cả ngày. Việc này giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và không gây áp lực lên thận.