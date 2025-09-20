Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ cách uống nước đúng để tránh đau đầu, mệt mỏi cả ngày

Lê Cầm
Lê Cầm
20/09/2025 08:23 GMT+7

Uống nước đúng cách là yếu tố rất quan trọng để duy trì sức khỏe tối ưu, tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi, đau đầu do mất nước.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết uống đủ nước là một trong những thói quen đơn giản nhưng có tác động rất lớn đến sức khỏe. Mất nước có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu, trong đó phổ biến nhất là đau đầu và mệt mỏi. 

Khi cơ thể không được cung cấp đủ chất lỏng, máu trở nên đặc hơn, làm giảm lưu lượng máu và oxy lên não, gây ra cảm giác đau đầu. Cùng lúc đó, các chức năng của cơ thể bị ảnh hưởng, khiến bạn cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng. 

Tuy nhiên uống quá nhiều nước sẽ gây nguy cơ ngộ độc nước nguy hiểm. Vì vậy, việc uống nước đúng cách suốt cả ngày là yếu tố rất quan trọng để duy trì sức khỏe tối ưu.

Nguyên tắc chung

Lượng nước: Để nói nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày thì không có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả, bởi nhu cầu chất lỏng khác nhau giữa các cá nhân và sức khỏe tổng thể.

  • Chia nhỏ: uống rải đều, mỗi lần 150-250 ml (1 ly nhỏ).
  • Không chờ khát mới uống: vì lúc đó cơ thể đã ở mức thiếu nước nhẹ. Đặc biệt chú ý ở người cao tuổi thường không cảm thấy khát nhiều như khi còn trẻ, do đó người cao tuổi nên chủ động uống nước trong ngày để ngừa thiếu nước.

Bác sĩ Uyên, lưu ý những người có bệnh lý như suy thận, suy tim không nên uống quá nhiều nước, đặc biệt là những người bị suy thận đã phải lọc máu, lọc màng bụng. Người suy thận đào thải nước kém, uống nhiều nước sẽ quá tải dịch gây phù, tăng huyết áp, phù phổi. Người suy tim cũng vậy và khi quá tải dịch sẽ gây phù, tăng dịch làm tim phải hoạt động nhiều hơn.

Bác sĩ chỉ cách uống nước đúng để tránh đau đầu, mệt mỏi cả ngày - Ảnh 1.
Sau khi thức dậy nên uống 1 ly (khoảng 200 ml) giúp bù dịch sau 6 - 8 giờ ngủ
ẢNH: AI
 

Những thời điểm nên uống nước

  • Sau khi thức dậy: 1 ly (khoảng 200 ml) giúp bù dịch sau 6 - 8 giờ ngủ.
  • Giữa buổi sáng: 1 ly, tăng tập trung cho công việc.
  • Trước bữa ăn 30 phút: 1 ly, hỗ trợ tiêu hóa, tránh uống nhiều ngay trong bữa ăn.
  • Giữa buổi chiều: 1 ly, giảm mệt mỏi lúc làm việc.
  • Khi cảm thấy đói: Đôi khi, cảm giác đói bụng có thể là dấu hiệu của việc cơ thể thiếu nước. Hãy thử uống một ly nước trước khi ăn vặt để kiểm tra.
  • Sau tập luyện/đi ngoài trời: uống bù do mồ hôi gây mất nước, tốt nhất từng ngụm nhỏ.
  • Trước khi đi ngủ 1–2 giờ: 1/2 ly (100 ml) nếu không có bệnh tim/thận, để tránh tiểu đêm.

Lưu ý khi uống nước

Uống từ từ: Không nên uống một lượng lớn nước cùng lúc. Thay vào đó, hãy nhấp từng ngụm nhỏ, uống đều đặn, trong suốt cả ngày. Việc này giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và không gây áp lực lên thận.

Lắng nghe theo cơ thể: Lượng nước cần thiết cho mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào cân nặng, mức độ hoạt động và môi trường sống. Một dấu hiệu nhận biết đơn giản là màu sắc của nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt, điều đó cho thấy bạn đã uống đủ nước.

Ưu tiên nước lọc: Mặc dù các loại nước trái cây hay trà thảo mộc cũng cung cấp chất lỏng, nhưng nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hạn chế các loại đồ uống có ga, cà phê, hoặc nước ngọt vì chúng có thể lợi tiểu, khiến cơ thể dễ mất nước hơn.

Tham khảo thông tin Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ xác định lượng chất lỏng hằng ngày cần được cung cấp đầy đủ đối với từng đối tượng cụ thể như sau:

Độ tuổi

Lượng nước khuyến nghị hằng ngày (cốc khoảng 200 ml)

Trẻ em 4-8 tuổi

4-5 cốc

Trẻ em 9-13 tuổi

7-8 cốc

Trẻ em 14-18 tuổi

8-11 cốc

Nam từ 19 tuổi trở lên

13 -15 cốc

Nữ từ 19 tuổi trở lên

9 - 11 cốc

Phụ nữ mang thai

10 - 12 cốc

Phụ nữ cho con bú

13 cốc

Tin liên quan

Uống nước chanh mỗi ngày ngăn ngừa bệnh gì?

Uống nước chanh mỗi ngày ngăn ngừa bệnh gì?

Chanh là một loại trái cây họ cam quýt, nổi bật với vị chua. Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

3 thói quen uống nước giúp giảm mỡ nội tạng cho người lớn tuổi

Uống nước gừng trước ăn sáng: 5 lợi ích được khoa học chứng minh

Khám phá thêm chủ đề

uống nước nước lọc suy thận Tăng huyết áp đau đầu mệt mỏi suy tim Đi ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận