Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống nước gừng trước ăn sáng: 5 lợi ích được khoa học chứng minh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/09/2025 08:11 GMT+7

Gừng chứa các hợp chất sinh học gingerol và shogaol, có đặc tính kháng viêm, chống ô xy hóa. Uống nước gừng vào sáng sớm, nhất là khi chưa ăn gì, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Những lợi ích này đã được khoa học chứng minh.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích sau với cơ thể.

Kiểm soát đường huyết

Gừng đã được chứng minh có tác dụng cải thiện kiểm soát đường huyết và tăng độ nhạy insulin. Trong nghiên cứu đăng trên PubMed Central (PMC), các nhà khoa học phát hiện tiêu thụ 1,2-3 gram gừng mỗi ngày trong khoảng 8-13 tuần giúp giảm đường huyết lúc đói, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát đường huyết, đặc biệt với người có nguy cơ tiểu đường loại 2.

Uống nước gừng trước ăn sáng: 5 lợi ích được khoa học chứng minh - Ảnh 1.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng giúp giảm viêm và thúc đẩy tuần hoàn máu

ẢNH: AI

Giảm viêm, giảm đau tự nhiên

Gừng nổi bật với đặc tính kháng viêm mạnh nhờ hoạt chất sinh học gingerol. Do đó, uống nước gừng thường xuyên sẽ giúp giảm viêm toàn thân, đặc biệt là giảm đau cơ sau vận động hoặc đau do viêm khớp.

Tăng cường miễn dịch

Gừng là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dồi dào, có tác dụng trung hòa gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào và hệ miễn dịch. Một phân tích trên chuyên san International Journal of Preventive Medicine cho thấy các chất chống ô xy hóa trong gừng giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa bệnh mạn tính. Đây trở thành loại thức uống giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh một cách tự nhiên.

Giảm buồn nôn, ợ nóng

Từ lâu, y học cổ truyền đã biết công dụng giảm buồn nôn của gừng. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần 1-2 gram gừng là đủ để giảm các triệu chứng buồn nôn, ốm nghén, say tàu xe hoặc buồn nôn do hóa trị. Nước gừng ấm trở thành loại thuốc uống phù hợp với những người hay bị vấn đề tiêu hóa, nhất là buồn nôn hoặc khó chịu nhẹ vào buổi sáng.

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Gừng có khả năng giãn mạch, cải thiện lưu thông máu, nhờ đó tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhờ tác dụng giãn mạch này mà việc dùng gừng thường xuyên sẽ giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu tổng thể, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Nước gừng làm được điều kỳ diệu gì cho cơ thể?

Nước gừng làm được điều kỳ diệu gì cho cơ thể?

Gừng rất giàu dưỡng chất thực vật, chất chống ô xy hóa và các hợp chất có lợi khác giúp hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ chức năng não, giảm viêm..., theo Healthgrades .

Uống nước gừng mỗi sáng: Điều gì xảy ra với huyết áp và mỡ máu?

Bác sĩ chỉ ra 7 sai lầm khi ăn sáng khiến bạn già nhanh

Khám phá thêm chủ đề

Nước gừng kiểm soát đường huyết tiểu đường loại 2 Tăng cường miễn dịch Viêm khớp buồn nôn Tim mạch Miễn dịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận