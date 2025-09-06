Uống nước gừng trước ăn sáng: 5 lợi ích được khoa học chứng minh

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích sau với cơ thể.

Kiểm soát đường huyết

Gừng đã được chứng minh có tác dụng cải thiện kiểm soát đường huyết và tăng độ nhạy insulin. Trong nghiên cứu đăng trên PubMed Central (PMC), các nhà khoa học phát hiện tiêu thụ 1,2-3 gram gừng mỗi ngày trong khoảng 8-13 tuần giúp giảm đường huyết lúc đói, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát đường huyết, đặc biệt với người có nguy cơ tiểu đường loại 2.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng giúp giảm viêm và thúc đẩy tuần hoàn máu ẢNH: AI

Giảm viêm, giảm đau tự nhiên

Gừng nổi bật với đặc tính kháng viêm mạnh nhờ hoạt chất sinh học gingerol. Do đó, uống nước gừng thường xuyên sẽ giúp giảm viêm toàn thân, đặc biệt là giảm đau cơ sau vận động hoặc đau do viêm khớp.

Tăng cường miễn dịch

Gừng là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dồi dào, có tác dụng trung hòa gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào và hệ miễn dịch. Một phân tích trên chuyên san International Journal of Preventive Medicine cho thấy các chất chống ô xy hóa trong gừng giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh hơn và ngăn ngừa bệnh mạn tính. Đây trở thành loại thức uống giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh một cách tự nhiên.

Giảm buồn nôn, ợ nóng

Từ lâu, y học cổ truyền đã biết công dụng giảm buồn nôn của gừng. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần 1-2 gram gừng là đủ để giảm các triệu chứng buồn nôn, ốm nghén, say tàu xe hoặc buồn nôn do hóa trị. Nước gừng ấm trở thành loại thuốc uống phù hợp với những người hay bị vấn đề tiêu hóa, nhất là buồn nôn hoặc khó chịu nhẹ vào buổi sáng.

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Gừng có khả năng giãn mạch, cải thiện lưu thông máu, nhờ đó tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhờ tác dụng giãn mạch này mà việc dùng gừng thường xuyên sẽ giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu tổng thể, theo Medical News Today.