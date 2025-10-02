Cách phát hiện sớm ung thư

Tuy vậy, nếu có sự chủ động trong việc tầm soát, nhận diện sớm triệu chứng và duy trì lối sống lành mạnh thì ung thư hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc điều trị thành công, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Ông Chandrashekhar Prasad Singh, bác sĩ ung bướu tại Bệnh viện Ung thư HCG Abdur Razzaque Ansari (Ấn Độ), cho rằng việc chăm sóc sức khỏe từ sớm có thể chống lại căn bệnh này.

Xuất hiện khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, bầm tím bất thường, khó nuốt hoặc chứng khó tiêu kéo dài... nên đến bác sĩ thăm khám Ảnh minh họa: AI

Tầm quan trọng của việc phát hiện ung thư sớm

Theo ông Singh, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm sẽ làm tăng cơ hội chữa khỏi và kéo dài sự sống cho bệnh nhân.

Ông nhấn mạnh rằng việc khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến những thay đổi bất thường trên cơ thể là bước quan trọng đầu tiên.

Những xét nghiệm tầm soát như chụp nhũ ảnh, xét nghiệm Pap smear, nội soi đại tràng hay chụp CT liều thấp để phát hiện ung thư phổi giúp nhận diện bệnh ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Ngoài ra, việc tự kiểm tra cơ thể cũng rất cần thiết. Mỗi người nên lưu ý những dấu hiệu như sự xuất hiện của khối u lạ, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, ho kéo dài, cảm giác mệt mỏi triền miên, thay đổi bất thường ở da hoặc nốt ruồi. Khi xuất hiện những biểu hiện này, việc đến bác sĩ thăm khám sẽ giúp chẩn đoán và điều trị sớm.

Những dấu hiệu cảnh báo

Theo các bác sĩ, có một số triệu chứng phổ biến thường liên quan đến ung thư mà người dân không được chủ quan.

Đó là sự xuất hiện khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, chảy máu hoặc bầm tím bất thường, khó nuốt hoặc chứng khó tiêu kéo dài, vết loét trong miệng hoặc trên da lâu lành, thay đổi thói quen đi vệ sinh, cùng với tình trạng đau nhức kéo dài mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này sẽ mở ra cơ hội chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Cách phòng bệnh

Bác sĩ Singh cho rằng việc tránh sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào là bước đi quan trọng nhất vì thuốc lá là yếu tố gây ra tỷ lệ lớn các ca bệnh ung thư. Ông cũng khuyến nghị mỗi người nên hạn chế uống rượu để bảo vệ cơ thể.

Một chế độ ăn uống hợp lý góp phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo đó, thực đơn hằng ngày cần ưu tiên như trái cây, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

Việc duy trì cân nặng hợp lý cũng sẽ giúp cơ thể giảm gánh nặng và tạo điều kiện để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Đối với việc bảo vệ da, bác sĩ Singh khuyến cáo rằng mỗi người cần thoa kem chống nắng khi ra ngoài và tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng gắt để phòng ngừa ung thư da.

Ông Singh cũng cho biết rằng một số loại vắc xin như HPV và viêm gan B đã chứng minh được hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.