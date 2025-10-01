Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện sức mạnh chống ung thư từ chất dinh dưỡng có trong trứng và rau quả

Thiên Lan
Thiên Lan
01/10/2025 09:06 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine, cho thấy zeaxanthin có khả năng tăng cường hệ miễn dịch để chống lại ung thư.

Các nhà khoa học từ Đại học Chicago (Mỹ), đã sàng lọc hàng loạt chất dinh dưỡng trong máu để xem chúng tác động ra sao đến hệ miễn dịch.

Kết quả đã phát hiện zeaxanthin có ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào T CD8+, loại tế bào đóng vai trò "chiến binh" trong việc tiêu diệt tế bào ung thư. Thử nghiệm cho thấy zeaxanthin giúp các tế bào T này hoạt động mạnh mẽ hơn, truyền tín hiệu tốt hơn và sản xuất nhiều chất chống ung thư hơn. Nói cách khác, chúng trở nên hiệu quả hơn trong việc tìm và tiêu diệt khối u, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Phát hiện sức mạnh chống ung thư từ chất dinh dưỡng có trong trứng và rau quả - Ảnh 1.

Zeaxanthin có trong lòng đỏ trứng, các loại rau xanh đậm như cải xoăn và bông cải xanh... có tác dụng chống ung thư

Ảnh: AI

Kết quả nghiên cứu đáng chú ý

Ở chuột, khi bổ sung zeaxanthin vào chế độ ăn, khối u phát triển chậm lại. Đặc biệt, khi kết hợp zeaxanthin với một loại liệu pháp miễn dịch phổ biến (ức chế điểm kiểm soát miễn dịch), hiệu quả tiêu diệt khối u còn tăng mạnh so với chỉ dùng liệu pháp đơn thuần.

Không chỉ trên động vật, các thí nghiệm với tế bào T của người cũng cho kết quả khả quan. Khi xử lý bằng zeaxanthin, các tế bào này tiêu diệt tốt hơn nhiều loại ung thư khác nhau, như ung thư da (u hắc tố), đa u tủy hay u não ác tính.

Các tác giả nghiên cứu cho biết kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng bởi zeaxanthin vốn đã có sẵn trong nhiều loại thực phẩm và thực phẩm bổ sung không kê đơn. Nó rẻ, dễ tìm, an toàn và đã quen thuộc với con người từ lâu. Vì thế, chất này có tiềm năng trở thành "trợ thủ" trong các liệu pháp điều trị ung thư, giúp tăng hiệu quả mà không gây tác dụng phụ lớn.

Tiến sĩ Jing Chen, tác giả chính của nghiên cứu, kết luận: Phát hiện này mở ra một hướng mới trong nghiên cứu sử dụng các chất trong thực phẩm để tác động đến hệ miễn dịch. Tuy nhiên, để áp dụng rộng rãi trên bệnh nhân ung thư, các thử nghiệm lâm sàng vẫn cần được tiến hành để xác nhận chắc chắn hiệu quả.

Nghiên cứu này cho thấy đôi khi những chất dinh dưỡng quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh nan y như ung thư, theo Scitech Daily.

Zeaxanthin có nhiều ở đâu?

Thực phẩm giàu zeaxanthin gồm lòng đỏ trứng, các loại rau xanh đậm như cải xoăn và bông cải xanh, và các loại trái cây và rau củ quả màu vàng như xoài, dưa lưới, bắp vàng, đu đủ, nho đỏ, dưa lưới, ớt chuông cam, cà rốt, bí đỏ và kỷ tử.

Trong đó, trứng, đặc biệt là lòng đỏ, là một nguồn zeaxanthin tuyệt vời và có khả năng sinh học cao.

