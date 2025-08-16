Phát hiện bất ngờ: Bạn thực sự nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Tuy nhiên, những phát hiện khoa học gần đây đã đảo ngược quan điểm này. Trứng được công nhận vì những lợi ích tiềm năng của nó, đặc biệt là đối với sức khỏe xương.

Nghiên cứu mới tiết lộ những lợi ích bất ngờ

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Food & Function đã mang đến cái nhìn sâu sắc mới về mối quan hệ giữa việc tiêu thụ trứng và sức khỏe tổng thể.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alberta (Canada) và Trường Y tế Công cộng Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) đã theo dõi gần 19.208 người lớn tuổi và mức tiêu thụ trứng từ Khảo sát Dinh dưỡng và sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES), số liệu được thu thập trong 10 năm.

Ăn trứng giúp xương chắc khỏe hơn đáng kể Ảnh: AI

Ăn trứng xương chắc khỏe hơn

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ khoảng 1,5 quả trứng mỗi ngày có xương chắc khỏe hơn đáng kể so với những người hoàn toàn không ăn trứng.

Cụ thể, những người ăn 1,5 quả trứng mỗi ngày có mật độ xương ở xương đùi cao hơn 72% và mật độ xương ở cột sống cao hơn 83%, theo tờ Times Of India.

Những phát hiện này làm nổi bật vai trò của trứng trong việc thúc đẩy sức khỏe xương, đặc biệt là ở những người trưởng thành có nguy cơ loãng xương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trứng có thể đóng góp nhiều hơn cho sức khỏe, không chỉ cung cấp protein chất lượng cao. Đặc tính hỗ trợ xương của trứng là một yếu tố then chốt, có thể có lợi cho sự toàn vẹn của xương.

Các thành phần dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương

Trứng chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê và phốt pho, tất cả đều cần thiết cho việc xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.

Ngoài ra, trứng là nguồn cung cấp kẽm dồi dào có tác dụng hỗ trợ phục hồi xương và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Vitamin D trong trứng giúp cải thiện khả năng hấp thụ canxi, giúp duy trì xương.

Quan trọng không kém, vitamin K1 đóng vai trò thiết yếu cho sức mạnh của xương. Sự hiện diện của protein chất lượng cao càng bổ sung cho những lợi ích này, góp phần duy trì cả xương và cơ. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng này trong trứng cung cấp đầy đủ các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe xương, giúp giải thích những phát hiện tích cực từ nghiên cứu.

Ăn tới 2 quả trứng mỗi ngày có tốt?

Nhiều người lo ngại cholesterol trong lòng đỏ trứng sẽ góp phần làm tăng mức cholesterol trong máu, một yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng điều này không đúng. Tiến sĩ Corinne Chicheportiche-Ayache, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Pháp, giải thích ăn tới 2 quả trứng mỗi ngày không làm tăng đáng kể mức cholesterol ở người khỏe mạnh, theo Times Of India.

Thực tế, cholesterol trong trứng ít ảnh hưởng đến mức cholesterol của cơ thể, đặc biệt là khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Điều này rất đáng khích lệ cho những người muốn bổ sung trứng vào chế độ ăn uống hằng ngày mà không sợ làm tăng mức cholesterol.

Kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên những bữa ăn giàu dinh dưỡng Ảnh: AI

Mẹo ăn trứng tốt cho sức khỏe

Thêm trứng một cách khôn ngoan vào bữa ăn có thể tăng cường sức khỏe:

Bắt đầu ngày mới đúng cách: Làm món trứng khuấy, chần hoặc luộc lòng đào cho bữa sáng giàu protein - giúp bạn no đến bữa trưa.

Thêm vào bữa ăn thông minh: Thái trứng luộc chín thành salad hoặc bát ngũ cốc; khuấy trứng vào món xào hoặc súp.

Nấu nhẹ để tối đa chất dinh dưỡng: Tránh chiên ở nhiệt độ cao và nấu trứng quá chín.

Cân bằng bữa ăn: Kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh (bơ, dầu ô liu) để tạo nên những bữa ăn giàu dinh dưỡng.

Bằng cách bổ sung trứng vào chế độ ăn uống, bạn có thể tận hưởng một chế độ ăn uống cân bằng, hỗ trợ sức khỏe xương và sức khỏe tổng thể.