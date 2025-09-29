Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 món ăn giúp làm sạch gan, hạ men gan

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 lợi ích thật sự của nước rau má ít người biết; Sáng dậy người mệt mỏi: 4 thói quen cần tránh trước khi ngủ; Chuyên gia: 5 sai lầm nhỏ khiến việc đi bộ thể dục mất tác dụng; Bác sĩ: Những ai có nguy cơ đau tim tăng gấp đôi vào ban đêm?...

5 món ăn sáng giúp làm sạch gan và hạ men gan

Men gan cao thường là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương hoặc phải hoạt động quá mức. Một trong những cách quan trọng giúp gan hồi phục là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, nhất là là bữa ăn sáng.

Khi men gan tăng, cơ thể bị mệt mỏi, chán ăn, vàng da, đôi khi không có triệu chứng rõ rệt. Nhưng về lâu dài, tình trạng này làm tăng nguy cơ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Yến mạch, trứng luộc và bơ là sự kết hợp lành mạnh cho bữa sáng ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra một số thực phẩm giàu các hợp chất bảo vệ gan, giúp làm sạch độc tố, giảm viêm và hạ men gan. Những món này gồm:

Đu đủ ngon lành cho bữa ăn sáng bổ dưỡng và thú vị cho sức khỏe của bạn. Đu đủ không chỉ dễ tiêu hóa mà còn chứa papain, loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm gánh nặng cho gan. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Food Chemistry phát hiện chất chiết xuất từ đu đủ có hoạt tính chống ô xy hóa mạnh, giúp giảm viêm gan.

Thêm một đĩa đu đủ chín vào bữa sáng hoặc kết hợp với sữa chua ít béo có tác dụng giúp gan hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Trứng luộc. Trứng cung cấp protein chất lượng cao và choline, loại dưỡng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển chất béo ra khỏi gan. Trên thực tế, thiếu choline có thể gây gan nhiễm mỡ và tăng men gan.

Tuy nhiên, người có men gan cao nên ăn trứng luộc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Khuyến cáo là chỉ nên ăn 3-4 quả/tuần để tránh làm tăng cholesterol máu.

Sáng dậy người mệt mỏi: 4 thói quen cần tránh trước khi ngủ

Giấc ngủ là nền tảng cho sức khỏe, giúp cơ thể tái tạo năng lượng, phục hồi mô và ổn định cảm xúc. Trên thực tế, không ít người dù ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi thức dậy.

Một trong những nguyên nhân phổ biến lại nằm ở chính những thói quen trước giờ đi ngủ. Chính các thói quen này dễ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, khiến khó đạt đến giai đoạn ngủ sâu, vốn là thời điểm mà cơ thể thực sự được phục hồi, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một số thói quen dễ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng ẢNH MINH HỌA: AI

Để hạn chế tình trạng cơ thể mệt mỏi vào buổi sáng, mọi người cần tránh những thói quen sau:

Thói quen ăn tối quá muộn hoặc nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào? Bữa tối nhiều chất béo, cay hoặc ăn sát giờ ngủ làm dạ dày phải hoạt động nhiều, gây khó tiêu, trào ngược a xít và rối loạn giấc ngủ.

Do đó, những người ăn quá gần giờ đi ngủ thường có giấc ngủ chập chờn, dễ thức giấc giữa đêm. Cách tốt là bữa tối nên được ăn trước khi ngủ ít nhất 2–3 tiếng, ưu tiên những món dễ tiêu hóa như rau, cá hoặc các món hấp, luộc.

5 lợi ích thật sự của nước rau má ít người biết

Rau má được sử dụng trong y học cổ truyền như một loại thảo dược giúp thanh nhiệt và giải độc. Nước rau má không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Rau má chứa các hợp chất có khả năng chống viêm, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ chức năng gan, làm lành vết thương, thậm chí góp phần phòng ngừa các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đầy đủ những tác dụng này của rau má, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Uống nước rau má thường xuyên góp phần ngăn ngừa biến chứng tiểu đường ẢNH MINH HỌA: AI

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của nước rau má gồm:

Rau má giúp thanh nhiệt và giải độc gan hiệu quả cho sức khỏe của bạn. Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của nước rau má là khả năng thanh nhiệt và giải độc gan. Các hợp chất saponin trong rau má có tác dụng chống viêm và chống ô xy hóa, giúp giảm tổn thương gan do căng thẳng ô xy hóa.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Ethnopharmacology phát hiện chiết xuất rau má giúp bảo vệ gan trước độc tính do thuốc, đồng thời cải thiện các chỉ số men gan. Do đó, nước rau má không chỉ là thức uống giải khát mà còn hỗ trợ cơ thể thải độc hiệu quả.

