Sức khỏe

5 lợi ích thật sự của nước rau má ít người biết

Ngọc Quý
29/09/2025 00:09 GMT+7

Rau má được sử dụng trong y học cổ truyền như một loại thảo dược giúp thanh nhiệt và giải độc. Nước rau má không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Rau má chứa các hợp chất có khả năng chống viêm, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ chức năng gan, làm lành vết thương, thậm chí góp phần phòng ngừa các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đầy đủ những tác dụng này của rau má, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

5 lợi ích thật sự của nước rau má ít người biết - Ảnh 1.

Uống nước rau má thường xuyên góp phần ngăn ngừa biến chứng tiểu đường

ẢNH MINH HỌA: AI

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của nước rau má gồm:

Rau má giúp thanh nhiệt và giải độc gan hiệu quả cho sức khỏe của bạn

Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của nước rau má là khả năng thanh nhiệt và giải độc gan. Các hợp chất saponin trong rau má có tác dụng chống viêm và chống ô xy hóa, giúp giảm tổn thương gan do căng thẳng ô xy hóa.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Ethnopharmacology phát hiện chiết xuất rau má giúp bảo vệ gan trước độc tính do thuốc, đồng thời cải thiện các chỉ số men gan. Do đó, nước rau má không chỉ là thức uống giải khát mà còn hỗ trợ cơ thể thải độc hiệu quả.

Ngừa biến chứng tiểu đường

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy rau má có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và hạ đường huyết. Nguyên nhân là do một số dưỡng chất trong rau má, chẳng hạn asiaticoside và asiatic acid, có tác dụng điều hòa chuyển hóa đường glucose và giảm căng thẳng ô xy hóa. Cả hai đều là những yếu tố quan trọng với biến chứng tiểu đường.

Tăng cường tuần hoàn máu

Rau má chứa asiaticoside và madecassoside, những hợp chất triterpenoid có tác dụng củng cố thành mạch và cải thiện lưu thông máu. Do đó, uống rau má thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng suy giãn tĩnh mạch, giảm sưng phù, cảm giác nặng chân và phòng ngừa nguy cơ hình thành huyết khối.

Cải thiện chức năng não bộ

Nghiên cứu trên chuyên san Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine cho thấy rau má có thể cải thiện khả năng nhận thức, đặc biệt ở người cao tuổi. Cơ chế được lý giải là nhờ chất chống ô xy hóa flavonoid và triterpenoid trong rau má giúp giảm viêm thần kinh và tăng tuần hoàn máu não. 

Vì vậy, uống nước rau má có thể hỗ trợ trí nhớ, sự tập trung, thậm chí làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Thúc đẩy vết thương mau lành

Rau má từ lâu đã được dùng trong mỹ phẩm và dược phẩm nhờ khả năng phục hồi da. Nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Molecular Sciences phát hiện chất asiaticoside trong rau má kích thích tổng hợp collagen và tăng tốc quá trình liền sẹo. Khi uống nước rau má, cơ thể được bổ sung các hợp chất này từ bên trong, hỗ trợ quá trình hồi phục mô và giảm viêm da, theo Eating Well.

