Sáng dậy người mệt mỏi: 4 thói quen cần tránh trước khi ngủ

Một trong những nguyên nhân phổ biến lại nằm ở chính những thói quen trước giờ đi ngủ. Chính các thói quen này dễ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, khiến khó đạt đến giai đoạn ngủ sâu, vốn là thời điểm mà cơ thể thực sự được phục hồi, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một số thói quen dễ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng ẢNH MINH HỌA: AI

Để hạn chế tình trạng cơ thể mệt mỏi vào buổi sáng, mọi người cần tránh những thói quen sau:

Thói quen ăn tối quá muộn hoặc nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào?

Bữa tối nhiều chất béo, cay hoặc ăn sát giờ ngủ làm dạ dày phải hoạt động nhiều, gây khó tiêu, trào ngược a xít và rối loạn giấc ngủ.

Do đó, những người ăn quá gần giờ đi ngủ thường có giấc ngủ chập chờn, dễ thức giấc giữa đêm. Cách tốt là bữa tối nên được ăn trước khi ngủ ít nhất 2–3 tiếng, ưu tiên những món dễ tiêu hóa như rau, cá hoặc các món hấp, luộc.

Uống rượu, bia trước khi đi ngủ

Dù rượu bia có thể giúp dễ ngủ hơn trong giai đoạn đầu nhưng lại làm gián đoạn cấu trúc giấc ngủ, đặc biệt là giảm thời lượng và chất lượng giấc ngủ REM. Đây giai đoạn quan trọng cho phục hồi nhận thức và tinh thần. Hệ quả là buổi sáng thức dậy thường kèm cảm giác mệt mỏi, khô miệng và nhức đầu.

Uống caffein vào buổi tối

Caffein là chất kích thích thần kinh trung ương, có thể tồn tại trong máu tới 6 giờ sau khi uống. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Clinical Sleep Medicine phát hiện uống cà phê vào chiều tối, thậm chí là trước giờ ngủ 6 tiếng, cùng có thể làm giảm đáng kể thời lượng giấc ngủ.

Những người nhạy cảm với caffein thường dễ mất ngủ, ngủ nông và khó tỉnh táo vào sáng hôm sau. Vì vậy, nên hạn chế uống cà phê, trà đậm hoặc nước tăng lực sau 3-4 giờ chiều.

Vận động nhiều sát giờ ngủ

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện giấc ngủ. Thế nhưng, nếu tập cường độ cao sát giờ đi ngủ thì lại có tác dụng ngược.

Nguyên nhân là do vận động mạnh làm tăng nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và tiết hoóc môn adrenaline, từ đó gây khó ngủ. Thay vào đó, các chuyên gia khuyên nên tập luyện muốn nhất là 2-3 tiếng trước khi ngủ hoặc lựa chọn bài tập nhẹ như yoga, giãn cơ, theo Verywell Health.