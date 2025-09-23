3 tách cà phê mỗi ngày: Phát hiện tác dụng bất ngờ với gan

Cà phê, một trong những thức uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên toàn thế giới, không chỉ được yêu thích vì mùi vị mà còn từ những lợi ích sức khỏe của nó. Giờ đây, trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Biochemical Pharmacology, các nhà khoa học đã phát hiện tác dụng độc đáo của cà phê đối với gan.

Phát hiện tác dụng tuyệt vời của cà phê với gan Ảnh: AI

3 tách cà phê mỗi ngày, giảm đến 40% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Bách khoa Quốc gia Mexico dẫn đầu, đã phân tích hàng chục năm dữ liệu từ dịch tễ học, lâm sàng đến thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhằm làm rõ tác dụng bảo vệ của cà phê đối với gan.

Phân tích đánh giá bao gồm nhiều nghiên cứu trên những người tham gia trưởng thành, gồm người khỏe mạnh, bệnh nhân viêm gan virus, bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan. Các dữ liệu được phân tích từ thói quen uống cà phê, kết quả xét nghiệm men gan, hình ảnh mô học và cơ chế phân tử.

Kết quả đã phát hiện uống cà phê thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan và làm chậm quá trình tiến triển thành xơ gan, sẹo gan và ung thư gan, đồng thời giúp giảm men gan.

Tác dụng tuyệt vời của cà phê buổi sáng

Cụ thể, tiêu thụ 3 tách cà phê mỗi ngày có tác dụng:

Giảm gần 30% nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và khoảng 30% nguy cơ xơ hóa. Đáng chú ý, giảm đến 40% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan, theo trang tin y khoa News Medical.

Ở bệnh nhân viêm gan C, uống 3 tách cà phê mỗi ngày giúp tăng gấp 3 lần hiệu quả của thuốc kháng virus điều trị.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Cà phê bảo vệ gan bằng cách ngăn ngừa viêm và hình thành sẹo.

Họ giải thích: Sở dĩ cà phê làm được điều kỳ diệu trên là nhờ nhiều hoạt chất sinh học trong cà phê như caffeine, polyphenol và diterpene, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, chống xơ hóa và chống ung thư. Cà phê làm giảm tổn thương gan và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh bằng cách điều chỉnh phản ứng tế bào, giảm stress oxy hóa và khôi phục cân bằng chuyển hóa.

Một số nghiên cứu khác đã chứng minh rằng cà phê và các hợp chất hoạt tính sinh học của nó tác động đến tình trạng viêm, stress oxy hóa và xơ hóa, đồng thời điều chỉnh chuyển hóa mỡ ở gan và kháng insulin. Hơn nữa, cà phê có thể làm thay đổi thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột, góp phần vào tác dụng bảo vệ gan, theo News Medical.

Các tác giả nghiên cứu kết luận, cà phê là chiến lược đơn giản, dễ thực hiện để phòng ngừa, hỗ trợ quản lý các bệnh gan mạn tính. Tuy vậy, họ cũng nhấn mạnh rằng cần nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn hơn để xác định liều lượng và cách pha chế tối ưu.