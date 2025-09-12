Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nước gừng với bạc hà: Thức uống giải độc tự nhiên cho gan

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/09/2025 09:07 GMT+7

Nước gừng với bạc hà là loại thức uống giải độc tự nhiên, có thể uống vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe gan. Chúng chứa nhiều chất chống ô xy hóa, chống viêm, giúp đào thải độc tố và một số lợi ích khác.

Sự kết hợp của gừng và bạc hà không chỉ mang lại vị thanh mát dễ chịu mà còn thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố, cải thiện tuần hoàn máu và tăng hiệu quả giải độc gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nước gừng với bạc hà: Thức uống giải độc tự nhiên cho gan - Ảnh 1.

Nước gừng và lá bạc hà giúp hỗ trợ giải độc tố cho cơ thể

ẢNH: AI

Cách làm nước gừng với bạc hà rất đơn giản. Trước tiên, hãy gọt và thái lát khoảng 10-15 gram gừng tươi, tương đương 2-3 lát dày, cho vào 250 - 300 ml nước. Đây là lượng vừa đủ để nước có vị cay nhẹ, không quá nồng. Sau đó, rửa sạch vài lá bạc hà tươi. Ngâm gừng và bạc hà vào nước lọc trong vài giờ hoặc qua đêm. Người uống có thể thêm chanh hoặc mật ong tùy sở thích.

Những lợi ích chính của nước gừng với bạc hà gồm:

Loại bỏ độc tố có hại ra khỏi cơ thể

Nước gừng với bạc hà là một thức uống nhẹ nhàng có tác dụng hỗ trợ giải độc cho cơ thể. Gừng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm nhiễm ở gan và kích thích lưu thông máu, từ đó hỗ trợ gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Trong khi đó, bạc hà lại làm tăng tiết mật và hỗ trợ tiêu hóa, góp phần giảm gánh nặng cho gan trong quá trình xử lý chất thải và tích tụ mỡ.

Điều hòa hệ tiêu hóa

Gừng nổi tiếng với khả năng kích thích enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi, buồn nôn. Bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn ruột, làm dịu các triệu chứng tiêu hóa như khó tiêu và đầy hơi. Khi kết hợp, cả hai giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm áp lực cho gan.

Tăng cường miễn dịch của gan

Gừng chứa các hợp chất như shogaol, gingerol và zingerone có hiệu quả kháng viêm và chống ô xy hóa mạnh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng gừng làm giảm các chỉ số viêm và căng thẳng ô xy hóa, đồng thời cải thiện khả năng chống chịu với các tổn thương gan, đặc biệt trong các trường hợp gan nhiễm mỡ không do rượu.

Tăng cường chuyển hóa

Gừng có tác dụng sinh nhiệt, nghĩa là giúp tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng, nhờ đó thúc đẩy giảm cân và chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Khi kết hợp với bạc hà, loại thức uống này giúp giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình giảm mỡ, trong đó có mỡ tích tụ tại gan, theo Healthline.

