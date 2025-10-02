Đứng uống nước có gây hại tim, thận không?

Đầu tiên, quan niệm này bắt nguồn từ y học cổ truyền Ấn Độ và một số lời khuyên dân gian cho rằng đứng uống nước có thể gây áp lực lên thận hoặc làm rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Vipul Rustgi, chuyên về nội khoa và tiểu đường tại Bệnh viện pollo Spectra, Delhi (Ấn Độ) giải thích uống nước khi đứng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nhỏ, bao gồm:

Cả ngồi và đứng uống nước đều an toàn, quan trọng là uống đủ nước, chia nhỏ trong ngày và lắng nghe nhu cầu của cơ thể Ảnh: AI

Thay đổi tạm thời sự phân bố dịch trong cơ thể

Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy, khi người tham gia đứng uống nước, sự phân bố dịch trong cơ thể thay đổi rõ rệt so với khi ngồi. Các phép đo cho thấy lượng nước trong và ngoài tế bào không ổn định như khi ngồi, nghĩa là tư thế uống nước tác động đến cách cơ thể hấp thụ và cân bằng dịch. Dù hiện tượng này thường chỉ trong ngắn hạn, nó cho thấy ngồi uống nước giúp cơ thể xử lý hiệu quả hơn, theo trang tin Health Shots.

Đứng uống nước có thể gây đầy bụng

Uống nước nhanh trong tư thế đứng có thể làm nước đi xuống dạ dày nhanh hơn. Điều này có nguy cơ làm loãng dịch vị để phân giải thức ăn. Hậu quả là một số người có hệ tiêu hóa yếu có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt là người có bệnh lý dạ dày.

Có thể gây chóng mặt

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận rằng uống lượng lớn nước liên tục khi đứng có thể khiến một số người bị chóng mặt hoặc mệt thoáng qua. Nguyên nhân là do sự thay đổi nhanh trong cân bằng dịch và huyết áp. Tuy nhiên, hiện tượng này thường nhẹ và không gây nguy hiểm cho người khỏe mạnh, theo tờ Times Of India.

Không hại gan, tim, thận

Điều quan trọng cần nhấn mạnh: Chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy đứng uống nước gây tổn hại trực tiếp cho thận, gan hay tim mạch. Các lo ngại như "tích nước ở khớp gây viêm" hay "làm hỏng thận" vẫn chưa được nghiên cứu chứng minh. Những gì khoa học hiện nay khẳng định chỉ dừng ở mức: Đứng uống nước có thể làm tăng cảm giác khó chịu đường tiêu hóa và làm thay đổi tạm thời sự phân bố dịch trong cơ thể.

Cách uống nước tốt nhất

Do đó, cách đơn giản và an toàn nhất là ngồi uống và uống từng ngụm nhỏ. Thói quen này giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn, giảm khó chịu sau khi uống và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngược lại, đứng uống không gây tác hại trực tiếp, trừ khi uống quá nhanh hoặc quá nhiều một lúc.

Như vậy, cả ngồi và đứng uống nước đều an toàn, quan trọng là uống đủ nước, chia nhỏ trong ngày và lắng nghe nhu cầu của cơ thể.