Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia: 5 thời điểm 'vàng' để uống nước

Thiên Lan
Thiên Lan
22/09/2025 15:00 GMT+7

Nước chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò thiết yếu cho mọi hoạt động sống. Tuy vậy, không chỉ uống đủ nước, mà uống đúng thời điểm mới mang lại lợi ích tối đa.

Các chuyên gia cho biết uống nước đúng thời điểm có thể tác động đến tiêu hóa, năng lượng, cân nặng và giấc ngủ.

Uống nước buổi sáng ngay sau khi thức dậy

Cơ thể mất nước sau 6 - 8 tiếng ngủ. Uống 1 - 2 ly nước ấm ngay sau khi dậy giúp thanh lọc hệ tiêu hóa, kích hoạt quá trình trao đổi chất. Theo chuyên gia dinh dưỡng Sarah Krieger, đang làm việc tại Mỹ, uống nước buổi sáng cũng là cách đưa cơ thể về trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu ngày mới.

Khoa học chỉ ra 5 'thời điểm vàng' để uống nước - Ảnh 1.

Uống 1 - 2 ly nước ấm ngay sau khi dậy giúp thanh lọc hệ tiêu hóa, kích hoạt quá trình trao đổi chất

Ảnh: AI

Uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút

Một cốc nước nhỏ trước bữa ăn giúp tạo cảm giác no nhẹ, ngăn ăn quá nhiều. Nghiên cứu năm 2018 cho thấy uống nước trước bữa ăn giúp giảm lượng thức ăn nạp vào mà vẫn duy trì cảm giác hài lòng. Tuy nhiên, không nên uống nhiều nước ngay khi đang ăn vì có thể làm loãng enzym tiêu hóa. Đặc biệt, nếu ăn thực phẩm giàu chất xơ, nên uống kèm một ít nước giúp chất xơ hấp thụ nước, hỗ trợ cải thiện nhu động ruột, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Uống nước khi mệt mỏi buổi chiều

Thay vì uống cà phê hoặc ăn đồ ngọt để vượt qua cơn "hết năng lượng" lúc 15 giờ, một cốc nước có thể là giải pháp hiệu quả. Nghiên cứu năm 2019 cho thấy mất nước không chỉ gây mệt mỏi mà còn ảnh hưởng tâm trạng, dễ gây cáu gắt, buồn bã.

Đặc biệt, đau đầu có thể là dấu hiệu sớm của mất nước. Một nghiên cứu năm 2020 chỉ ra rằng bổ sung nước giúp giảm mức độ và tần suất cơn đau nửa đầu.

Uống nước trước, trong và sau khi tập luyện

Các chuyên gia khuyên nên uống đều nước từ trước ngày tập luyện, đặc biệt nếu chuẩn bị cho hoạt động nặng. Với vận động vừa phải, nên uống một cốc nhỏ trước tập thể dục 30 phút, nhấp nước trong lúc tập và bù đầy đủ nước sau khi ra mồ hôi để giảm chuột rút, phục hồi cơ.

Uống nước trước khi đi ngủ

Một lượng nhỏ nước (0,5 - 1 cốc) giúp ngăn khô miệng và chuột rút về đêm. Nhưng uống quá nhiều lại khiến giấc ngủ bị gián đoạn do phải dậy đi vệ sinh, theo tờ Times Of India.

Như vây, uống nước đúng lúc không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, duy trì năng lượng, giảm cân mà còn bảo vệ tim mạch và cải thiện làn da. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng, đồng thời hạn chế nước đá để tránh gây viêm họng.

Tin liên quan

Uống nước chanh mỗi ngày ngăn ngừa bệnh gì?

Uống nước chanh mỗi ngày ngăn ngừa bệnh gì?

Chanh là một loại trái cây họ cam quýt, nổi bật với vị chua. Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước thời điểm uống nước uống nước buổi sáng nước ấm Thức dậy Chất xơ mệt mỏi giảm cân tiêu hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận