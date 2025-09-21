Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Những lưu ý khi uống nước nghệ vào buổi sáng

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
21/09/2025 14:36 GMT+7

Uống nước nghệ vào buổi sáng đang là một xu hướng chăm sóc sức khỏe phổ biến nhờ vào đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của nghệ.

Uống nước nghệ vào buổi sáng được cho là có nhiều lợi ích tự nhiên. Nghệ chứa curcumin - hoạt chất nổi tiếng với khả năng chống viêm mạnh, chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Việc uống nước nghệ hằng ngày có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe làn da, tăng cường chức năng tim mạch và giảm viêm trong cơ thể.

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều nghệ có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa, loãng máu, giảm hấp thu sắt và độc tính cho gan. Một số người cũng có thể gặp phản ứng dị ứng như nổi mẩn da, vì vậy cần uống điều độ và chú ý đến các tác dụng phụ có thể xảy ra, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Những lưu ý khi uống nước nghệ vào buổi sáng - Ảnh 1.

Nghệ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu có ý định dùng thường xuyên nên hỏi ý kiến chuyên gia

Ảnh: AI

Vấn đề tiêu hóa

Một phân tích tổng hợp được công bố trên BMJ Evidence-Based Medicine (Anh) cho thấy curcumin trong nghệ có thể hiệu quả tương đương omeprazole trong điều trị chứng khó tiêu. Tuy nhiên, dùng liều cao hoặc trong thời gian dài có thể gây khó chịu đường tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, trào ngược axit hoặc tiêu chảy. Các triệu chứng này thường nhẹ và có thể kiểm soát, nhưng đôi khi gây khó chịu cho người dùng.

Loãng máu 

Nghiên cứu đăng trên PubMed (Mỹ) chỉ ra rằng curcumin và các dẫn xuất của nó có ảnh hưởng đến tác dụng chống đông máu.

Điều này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt ở những người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc mắc các rối loạn chảy máu.

Nghệ làm giảm hấp thu sắt

Nghệ đã được chứng minh có thể ức chế hấp thu sắt từ 20-90% ở người, và hiệu ứng này phụ thuộc vào liều lượng. Uống quá nhiều có thể góp phần gây thiếu sắt theo thời gian.

Một báo cáo trên PubMed mô tả một bệnh nhân bị thiếu máu, thiếu sắt có khả năng liên quan đến việc bổ sung nghệ liều cao. Vì vậy, những người có mức sắt thấp nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều nghệ.

Độc tính gan

Dùng nghệ liều cao, đặc biệt là các loại thực phẩm bổ sung tăng cường khả năng hấp thu curcumin, đã được ghi nhận có liên quan đến tổn thương gan.

Những người bị bệnh gan hoặc đang dùng liều bổ sung cao cần hết sức cẩn trọng. Một nghiên cứu đăng trên The American Journal of Medicine (Mỹ) ghi nhận 10 ca tổn thương gan liên quan đến nghệ, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong vì suy gan cấp.

Phản ứng dị ứng

Nghiên cứu trên Indian Dermatology Online Journal (Ấn Độ) cho thấy nghệ có thể gây ra phản ứng dị ứng như phát ban và viêm da tiếp xúc. Triệu chứng có thể gồm đỏ da, ngứa hoặc sưng tấy. Nếu gặp tình trạng này, nên ngưng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhìn chung nghệ rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên trước khi dùng nghệ thường xuyên nên tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tin liên quan

Nghệ dùng thế nào tốt nhất, có hại cho thận không?

Nghệ dùng thế nào tốt nhất, có hại cho thận không?

Nghệ đối với sức khỏe thận là một chủ đề được quan tâm trong y học cổ truyền. Curcumin, thành phần hoạt tính sinh học chính trong nghệ, là một chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ.

Khám phá thêm chủ đề

