Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao một số người ở độ tuổi 30, 40 lại đột quỵ khi tập gym?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/08/2025 00:08 GMT+7

Khi xuất hiện thông tin những người trẻ, có vóc dáng khỏe mạnh bỗng dưng đột quỵ trong lúc tập gym, những lo ngại về việc tập luyện lại dấy lên. Các chuyên gia khẳng định vấn đề không nằm ở bản thân việc tập luyện.

Vấn đề đáng lo ngại thực sự lại nằm ở các bệnh lý tiềm ẩn như sức khỏe chuyển hóa kém, kháng insulin và viêm mạn tính. Những nguy cơ sức khỏe này có thể xuất hiện ngay cả với người ăn uống tốt, tập luyện đều đặn và trông bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Vì sao một số người ở độ tuổi 30, 40 lại đột quỵ khi tập gym? - Ảnh 1.

Không phải bản thân việc tập luyện mà chính các bất ổn sức khỏe tiềm ẩn mới là nguyên nhân chính gây đau tim trong lúc tập gym

ẢNH MINH HỌA: AI

Trong đó, sức khỏe chuyển hóa kém là tình trạng mà cơ thể không thể duy trì các chỉ số chuyển hóa ở mức tối ưu. Các chỉ số này thường là đường huyết, nồng độ cholesterol và huyết áp. Không chỉ người thừa cân, béo phì mà người ốm cũng có thể gặp những vấn đề chuyển hóa này.

Kháng insulin xảy ra khi các tế bào ngừng phản ứng với hoóc môn insulin, khiến lượng đường trong máu tăng dần theo thời gian mà không có dấu hiệu rõ rệt. Viêm mạn tính, thường do căng thẳng và thiếu ngủ, làm tổn hại động mạch và tim qua nhiều năm.

Những yếu tố khác là căng thẳng cao và thiếu chất. Căng thẳng, cảm xúc khó chịu và giấc ngủ bị gián đoạn tích tụ trong thời gian dài gây áp lực lên tim. Chế độ ăn kém lành mạnh, ít rau củ và trái cây sẽ khiến cơ thể thiếu chất, từ đó bị suy yếu.

Tất cả những yếu tố này âm thầm làm tổn thương cơ thể. Chúng không khác gì một quả bom hẹn giờ. Nếu cơ thể đã tích tụ một quả bom hẹn giờ thì một buổi tập cường độ cao chính là ngòi nổ. Tập luyện cường độ cao sẽ đẩy cơ thể đến giới hạn thể chất. Nếu hệ thống bên trong đã bị tổn hại thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi.

Một buổi tập gym, chạy bộ chưa hẳn là nguyên nhân gây đau tim, đột quỵ

Do đó, một buổi tập gym, chạy bộ không phải là nguyên nhân gây đau tim, đột quỵ. Thay vào đó, việc tập luyện này giống như một chiếc gương, phản ảnh những bất ổn tích tụ trong cơ thể.

Vận động là một phương thuốc nhưng chỉ thực sự có hiệu quả khi hệ thống bên trong đủ khỏe để chịu đựng. Để tránh nguy cơ ngã quỵ trong lúc tập, người trẻ có thể thực hiện các kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm tim để đánh giá sức khỏe tim. Giải pháp lâu dài không phải là ngừng tập mà tập đúng cách, kết hợp với giảm căng thẳng, ăn uống và giấc ngủ hợp lý, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Nam thanh niên 20 tuổi bị ngừng tim khi tập gym

Nam thanh niên 20 tuổi bị ngừng tim khi tập gym

Đang tập gym, nam thanh niên 20 tuổi đột ngột gục xuống mất ý thức do ngừng tim, được nhân viên phòng tập ép tim và gọi cấp cứu 115 Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận