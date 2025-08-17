Vì sao một số người ở độ tuổi 30, 40 lại đột quỵ khi tập gym?

Vấn đề đáng lo ngại thực sự lại nằm ở các bệnh lý tiềm ẩn như sức khỏe chuyển hóa kém, kháng insulin và viêm mạn tính. Những nguy cơ sức khỏe này có thể xuất hiện ngay cả với người ăn uống tốt, tập luyện đều đặn và trông bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Không phải bản thân việc tập luyện mà chính các bất ổn sức khỏe tiềm ẩn mới là nguyên nhân chính gây đau tim trong lúc tập gym ẢNH MINH HỌA: AI

Trong đó, sức khỏe chuyển hóa kém là tình trạng mà cơ thể không thể duy trì các chỉ số chuyển hóa ở mức tối ưu. Các chỉ số này thường là đường huyết, nồng độ cholesterol và huyết áp. Không chỉ người thừa cân, béo phì mà người ốm cũng có thể gặp những vấn đề chuyển hóa này.

Kháng insulin xảy ra khi các tế bào ngừng phản ứng với hoóc môn insulin, khiến lượng đường trong máu tăng dần theo thời gian mà không có dấu hiệu rõ rệt. Viêm mạn tính, thường do căng thẳng và thiếu ngủ, làm tổn hại động mạch và tim qua nhiều năm.

Những yếu tố khác là căng thẳng cao và thiếu chất. Căng thẳng, cảm xúc khó chịu và giấc ngủ bị gián đoạn tích tụ trong thời gian dài gây áp lực lên tim. Chế độ ăn kém lành mạnh, ít rau củ và trái cây sẽ khiến cơ thể thiếu chất, từ đó bị suy yếu.

Tất cả những yếu tố này âm thầm làm tổn thương cơ thể. Chúng không khác gì một quả bom hẹn giờ. Nếu cơ thể đã tích tụ một quả bom hẹn giờ thì một buổi tập cường độ cao chính là ngòi nổ. Tập luyện cường độ cao sẽ đẩy cơ thể đến giới hạn thể chất. Nếu hệ thống bên trong đã bị tổn hại thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi.

Một buổi tập gym, chạy bộ chưa hẳn là nguyên nhân gây đau tim, đột quỵ

Do đó, một buổi tập gym, chạy bộ không phải là nguyên nhân gây đau tim, đột quỵ. Thay vào đó, việc tập luyện này giống như một chiếc gương, phản ảnh những bất ổn tích tụ trong cơ thể.

Vận động là một phương thuốc nhưng chỉ thực sự có hiệu quả khi hệ thống bên trong đủ khỏe để chịu đựng. Để tránh nguy cơ ngã quỵ trong lúc tập, người trẻ có thể thực hiện các kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm tim để đánh giá sức khỏe tim. Giải pháp lâu dài không phải là ngừng tập mà tập đúng cách, kết hợp với giảm căng thẳng, ăn uống và giấc ngủ hợp lý, theo Medical News Today.