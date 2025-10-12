Uống thuốc bao nhiêu nước là đủ để hấp thu hiệu quả?

Khi nói đến việc dùng thuốc, hầu hết mọi người thường chú ý đến liều lượng và thời điểm uống, nhưng lại ít quan tâm đến cách uống. Hầu hết các loại viên nén và viên nang nên được uống với ít nhất 200-250 ml nước. Thói quen đơn giản này không chỉ giúp tránh cảm giác khó chịu mà còn giúp thuốc phát huy tác dụng tốt hơn, theo India Today (Ấn Độ).

Tại sao nước lại quan trọng khi uống thuốc?

Bác sĩ C.C. Nair, Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện - Trung tâm Nghiên cứu Lilavati (Ấn Độ), giải thích: “Khi chúng ta nuốt một viên thuốc, nó sẽ đi qua thực quản rồi xuống dạ dày trước khi được hấp thu vào máu. Nếu không có đủ nước, thuốc có thể dính vào niêm mạc họng, gây kích ứng hoặc tan chậm hơn”.

Phần lớn các chuyên gia đồng ý rằng mỗi viên thuốc nên được uống cùng với một ly nước đầy (200-250 ml). Vài ngụm nhỏ là không đủ, đặc biệt với những viên thuốc lớn. Uống đủ nước giúp thuốc di chuyển dễ dàng, tan nhanh hơn và được hấp thu tốt hơn, nhờ đó tăng hiệu quả và độ an toàn. Nó cũng giúp giảm nguy cơ loét và kích ứng ở thực quản.

Không nên nằm ngay sau khi uống thuốc

Có một số loại thuốc mà mọi người cần được chú ý hơn khi uống:

Thuốc kháng sinh: Cần uống với nhiều nước để tránh đau dạ dày và giảm gánh nặng cho thận.

Thuốc giảm đau (NSAIDs): Việc uống đủ nước giúp giảm kích ứng dạ dày.

Viên sắt: Hấp thu tốt nhất khi uống với nước, không nên uống với sữa vì canxi sẽ cản trở sự hấp thu thuốc.

Thuốc tuyến giáp: Nên uống khi bụng đói và chỉ với nước, không dùng cùng trà hay cà phê.

Bên cạnh đó, nhiều người thường uống thuốc với trà, cà phê hoặc nước ép. Thói quen này tuy nhỏ nhưng có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc. Việc người bệnh nằm ngay sau khi dùng thuốc cũng là điều không nên làm vì sẽ dễ khiến thuốc bị mắc lại trong thực quản.

Bác sĩ Manisha Arora, Giám đốc Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện CK Birla, Delhi (Ấn Độ) khuyến cáo: “Nên đợi ít nhất 30 phút sau khi uống thuốc rồi mới nằm xuống, vì đi nằm ngay có thể gây hiện tượng trào ngược và kích ứng. Ngoài ra, mọi người không nên dùng nước quá lạnh để uống thuốc, thay vào đó nước ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm sẽ giúp thuốc tan tốt hơn”.

Việc nạp đủ nước cho cơ thể không chỉ tốt khi uống thuốc mà còn hỗ trợ tiêu hóa, sự hấp thu dinh dưỡng và hoạt động của ruột. Tuy nhiên, những người mắc bệnh thận mạn tính hoặc có giới hạn về lượng nước uống cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Uống thuốc với lượng nước phù hợp có thể là một hành động rất nhỏ, nhưng lại rất quan trọng đối với hiệu quả và độ an toàn. Bác sĩ Nair kết luận: “Trừ khi bác sĩ của bạn có hướng dẫn khác, hãy luôn uống thuốc cùng lượng nước đủ nhiều để tăng hiệu quả và bảo vệ hệ tiêu hóa".