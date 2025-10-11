5 loại thuốc nên hạn chế uống chung với cà phê

Uống cà phê cùng hoặc gần thời điểm uống một số loại thuốc thông dụng có thể làm thay đổi cách cơ thể hấp thu, loại bỏ hoặc phản ứng với thuốc. Kết quả là làm giảm hiệu quả thuốc, thậm chí tăng rủi ro tác dụng phụ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một số loại thuốc cần hạn chế uống cùng với cà phê ẢNH MINH HỌA: AI

Dưới đây là những loại thuốc phổ biến mà người bệnh nên tránh kết hợp với cà phê:

Thuốc cảm

Nhiều loại thuốc cảm cúm và cảm lạnh, đặc biệt các dạng không kê đơn (OTC), chứa các chất kích thích như pseudoephedrine hoặc phenylephrine để giảm nghẹt mũi. Khi kết hợp với caffeine trong cà phê, chúng có thể tăng tác dụng kích thích lên nhịp tim và huyết áp, gây run tay, hồi hộp, lo lắng, thậm chí làm nhịp tim không đều.

Ngoài ra, do caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ nên có thể tăng mất nước. Đây là vấn đề quan trọng lúc đang bị cảm hoặc cúm, khi cơ thể cần duy trì cân bằng nước.

Cảnh báo nguy hiểm từ bệnh tăng huyết áp liên quan đến bệnh thận

Thuốc tim mạch

Đối với các thuốc tim mạch như thuốc chẹn beta, thuốc ức chế kênh canxi, thuốc lợi tiểu thì cà phê có thể tác động theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, caffeine có thể tạm thời tăng huyết áp và nhịp tim do kích thích hệ thần kinh giao cảm. Tác động này là đối nghịch với mục tiêu của thuốc hạ huyết áp.

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể làm thay đổi khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa của thuốc tim mạch. Nếu người bệnh đang dùng thuốc điều trị tim mạch thì hãy trao đổi với bác sĩ để biết thời điểm uống cà phê lý tưởng. Chẳng hạn, người bệnh có thể cần uống thuốc trước khi uống cà phê hoặc giãn cách thời gian giữa chúng.

Thuốc tuyến giáp

Uống cà phê quá gần thời điểm dùng thuốc tuyến giáp, chẳng hạn levothyroxine, có thể làm giảm đáng kể hấp thu thuốc, thậm chí có thể giảm tới 30-40 %. Cơ chế tương tác chủ yếu là do caffeine hoặc các thành phần trong cà phê làm thay đổi độ pH dạ dày hoặc cạnh tranh hấp thu trong ruột, khiến thuốc tuyến giáp không được hấp thu hiệu quả.

Vì thế, nhiều bác sĩ khuyến nghị người dùng thuốc tuyến giáp nên uống thuốc vào lúc đói, rồi đợi ít nhất 30-60 phút trước khi uống cà phê hoặc ăn uống gì khác. Những người có thói quen uống cà phê buổi sáng thì uống thuốc tuyến giáp cách thời điểm uống phê ít nhất 1 giờ.

Thuốc chống trầm cảm

Cà phê và một số thuốc chống trầm cảm có thể tương tác thông qua nhiều cơ chế. Cụ thể, một số thuốc chống trầm cảm được chuyển hóa bởi các enzyme gan cũng tham gia xử lý caffeine. Khi cùng tồn tại, đôi khi thuốc và caffeine tranh nhau enzyme, có thể dẫn đến tăng nồng độ thuốc hoặc caffeine trong máu, gây triệu chứng như hồi hộp, run, lo lắng.

Ngoài ra, cà phê chứa tannin, chất này có thể liên kết và làm giảm sự hấp thu thuốc chống trầm cảm. Khi uống cùng nhau, caffeine có thể khuếch đại một số tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm như mất ngủ, bồn chồn, tim đập nhanh.

Thuốc giảm đau

Cà phê có thể tương tác với các loại thuốc giảm đau như paracetamol, ibuprofen và naproxen. Trong một số trường hợp, caffeine thực sự được sử dụng trong các loại thuốc giảm đau kết hợp để nâng cao hiệu quả giảm đau.

Tuy nhiên, nếu uống cà phê cùng với thuốc giảm đau có thể làm tăng kích thích hệ thần kinh hoặc gây căng thẳng tim mạch, đặc biệt với người nhạy cảm, theo Verywell Health.