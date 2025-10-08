Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Muốn ngừa đột quỵ, sống thọ hơn, hãy thêm chút dầu này vào tách cà phê!

Thiên Lan
Thiên Lan
08/10/2025 08:16 GMT+7

Cà phê pha cùng dầu ô liu đang trở thành xu hướng mới trong giới dinh dưỡng nhờ hương vị độc đáo và chứa nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe.

Khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn lành mạnh, cà phê pha cùng dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Cô Aviv Joshua, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hampton Court (Mỹ), cho biết: Khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, uống cà phê dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đồng thời tăng cường tuổi thọ, theo Verywell Health.

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ chuyên về y học lối sống, đang làm việc tại Anh, tiết lộ lý do tại sao bạn nên thêm 1 - 2 muỗng cà phê dầu ô liu vào tách cà phê mỗi ngày, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Muốn ngừa đột quỵ, ung thư, sống thọ, hãy thêm chút dầu này vào tách cà phê! - Ảnh 1.

Cà phê pha cùng dầu ô liu đang trở thành xu hướng mới nhờ hương vị độc đáo và chứa nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe

Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ bệnh tim mạch và 21% bệnh tim mạch vành.

Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, có tác dụng tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong dầu ô liu còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch, nhờ khả năng giảm viêm.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Những đặc tính giúp giảm huyết áp và cholesterol của dầu ô liu cũng góp phần ngăn ngừa đột quỵ. Một tổng quan nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 1,5 - 2 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Một nghiên cứu khác lại phát hiện chỉ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ đột quỵ.

Giảm nguy cơ ung thư

Một phát hiện đáng chú ý là người dân vùng Địa Trung Hải - vốn là nơi tiêu thụ nhiều dầu ô liu - có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn, nhờ các hợp chất phenolic chống oxy hóa như hydroxytyrosol và oleuropein, giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do.

Phân tích tổng hợp các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ dầu ô liu giúp giảm 31% nguy cơ mắc ung thư nói chung, trong đó, giảm 54% ung thư đường tiết niệu, 33% ung thư vú, 26% ung thư phổi, đầu, cổ và giảm 23% ung thư tiêu hóa.

Kéo dài tuổi thọ

Theo một nghiên cứu năm 2022, chỉ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, 17% tỷ lệ tử vong do ung thư, 29% nguy cơ tử vong do bệnh Alzheimer và giảm 18% nguy cơ tử vong do bệnh đường hô hấp, theo Verywell Health.

Các tác dụng khác

Ngoài ra, dầu ô liu còn giúp giảm các triệu chứng của viêm ruột như đầy hơi, táo bón, khó đi tiêu, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột

Loại dầu này cũng giúp giảm các triệu chứng của hội chứng chuyển hóa vốn là nguyên nhân tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Dầu ô liu cũng giúp giảm viêm và thuyên giảm bệnh cho người viêm khớp dạng thấp.

Xem thêm bình luận