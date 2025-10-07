Bác sĩ giảm 20 kg/năm, đảo ngược gan nhiễm mỡ gọi tên cà phê đen và trứng

Béo phì và gan nhiễm mỡ nếu không kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến viêm mạn tính, gián tiếp gây ra ung thư. Điều này khiến chúng trở thành mối lo ngại sức khỏe của cộng đồng, ngay cả các bác sĩ cũng không ngoại lệ.

Trên chương trình sức khỏe “Focus 2.0”, bác sĩ chuyên khoa xương khớp nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), Diệp Văn Lăng cho biết mình từng bị chấn thương gãy xương khi đá bóng, dẫn tới không thể duy trì thói quen vận động, cộng với đặc thù công việc phải tiếp khách, uống rượu nên đã để cân nặng tăng lên tới 90 kg. Khi kiểm tra sức khỏe, ông phát hiện mình đã mắc gan nhiễm mỡ mức độ nặng.

May mắn thay, nhờ kiểm soát chế độ ăn và tập luyện nghiêm túc, bác sĩ Diệp đã giảm 20 kg trong 11 tháng, quần jeans từ size 38 trở lại size 31, thoát khỏi mối đe dọa sức khỏe do gan nhiễm mỡ mức độ nặng gây ra.

Chế độ ăn 3 bữa đủ dinh dưỡng

Bác sĩ Diệp Văn Lăng chia sẻ, nếu chỉ thay đổi cách vận động mà không thay đổi kiểu ăn uống, hiệu quả giảm mỡ, loại bỏ mỡ gan có thể rất hạn chế. Trong khi đó, chất dinh dưỡng rất cần khi giảm cân là protein, bởi hấp thụ đủ protein giúp tăng cảm giác no, giảm lượng carbohydrate nạp vào và ngăn ngừa chứng teo cơ, theo chuyên trang Good Morning Health.

Ông khuyến nghị đối với người bình thường, mỗi ngày nên ăn khoảng 0,8-1,2 g protein trên mỗi kg thể trọng. Dù đang giảm cân, bác sĩ Diệp Văn Lăng vẫn duy trì ăn đủ 3 bữa một ngày, tuy nhiên có những thay đổi nhỏ. Bữa sáng của ông gồm cà phê đen không đường và 2 quả trứng. Caffeine sẽ giúp đốt mỡ và giảm cảm giác thèm ăn, nên với ông, đây là bữa sáng lý tưởng để giảm mỡ. Với bữa trưa và bữa tối, bác sĩ khuyến nghị nên hạn chế tinh bột và bổ sung đủ protein. Ông ví dụ cho một bữa ăn có đủ dưỡng chất để giảm cân bao gồm cải ngọt, bắp cải, cà rốt xào trứng, kết hợp với ức gà và một ít cơm trắng.

Bác sĩ Diệp Văn Lăng cho hay, trước kia ông rất thích ăn cơm thịt kho tàu, bánh mì Pháp phủ bơ…, nhưng những món ấy không nên ăn quá nhiều. Hiện nay, liều lượng tinh bột trong ngày của ông rất thấp, chủ yếu đi kèm với thực phẩm giàu protein. Theo bác sĩ, tốt nhất nên ăn theo thứ tự rau, súp (canh), thịt, cuối cùng mới là tinh bột (cơm) để tăng cảm giác no, đồng thời tránh biến động đường huyết, ngăn đường thừa chuyển thành triglyceride dự trữ trong gan.

Phương pháp tập luyện “đi và chạy”

Ngoài kiểm soát dinh dưỡng, trên con đường đảo ngược gan nhiễm mỡ, bác sĩ Diệp Văn Lăng cũng rất chú trọng vai trò của vận động. Tập luyện đều đặn có thể tiêu hao calo thừa, giúp duy trì đường huyết ổn định. Những lợi ích này sẽ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm mỡ và cải thiện gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ đã thực hiện phương pháp “đi và chạy” trong aerobic training (hay còn gọi là tập luyện hiếu khí), bằng cách xen kẽ chạy bộ và đi bộ. Phương pháp này không những kéo dài thời gian tập, tăng hiệu quả đốt mỡ mà còn không gây áp lực lớn lên thể lực.

Về cách thực hiện, ông bắt đầu với đi bộ nhanh. Khi thấy nhịp tim đã tăng lên và duy trì ổn định, tức không còn tăng tiếp, bác sĩ chuyển sang chạy chậm. Khi chạy thì nhịp tim từ từ tăng lên, bắt đầu có cảm giác thở dốc. Đến lúc cảm thấy khó chịu thì ông sẽ chuyển về đi bộ. Bác sĩ đã thực hiện xen kẽ như vậy trong suốt quá trình tập luyện của mình.

Bác sĩ Diệp Văn Lăng cũng khuyến nghị mọi người nên hoạt động ít nhất 3 đến 4 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 30 đến 60 phút. Nếu bạn không thích chạy thì có thể chỉ đi bộ, hoặc gia tăng sự vận động như đi mua sắm, đi bộ đi làm,... Mặt khác, vì 70% lượng carbohydrate trên toàn cơ thể được sử dụng bởi cơ, nên tăng khối cơ cũng giúp cải thiện chuyển hóa. Vì vậy, ngoài đi bộ và chạy, bạn cũng có thể thực hiện bài tập squat để tăng lượng cơ, từ đó cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, theo Good Morning Health.

