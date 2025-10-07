Ly nước ép đẹp mắt ai cũng thích không ngờ là khắc tinh của ung thư

Đặc biệt, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa European Journal of Clinical Nutrition, cho thấy có một loại rau củ phổ biến có thể ngăn chặn - giúp giảm tới 40% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Milan và Đại học Bologna (Ý) thực hiện bao gồm 1.953 người mắc ung thư đại trực tràng ở độ tuổi trung bình 62 và gần 4.200 người khỏe mạnh ở độ tuổi trung bình 58 làm đối chứng, nhằm tìm hiểu tác động của lượng carotenoid tiêu thụ trong chế độ ăn uống đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Uống nước ép cà rốt giúp giảm 40% nguy cơ mắc ung thư Ảnh: AI

Những người tham gia được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi chi tiết về thói quen ăn uống, chỉ số khối cơ thể (BMI), mức độ vận động, hút thuốc, uống rượu và tiền sử ung thư gia đình. Các nhà nghiên cứu tính toán lượng carotenoid tiêu thụ dựa vào tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm.

Mỗi ngày 1 ly nước ép cà rốt giúp giảm nguy cơ mạnh nhất

Kết quả đã phát tiêu thụ càng nhiều carotenoid thì nguy cơ ung thư đại trực tràng càng thấp, và những người tiêu thụ nhiều carotenoid nhất đã giảm đến 40 - 41% nguy cơ.

Trong đó, beta - carotene là hợp chất có nhiều trong cà rốt, khoai lang, bí đỏ, xoài, rau bina, là loại carotenoid mang lại hiệu quả mạnh nhất.

Kết quả cho thấy tiêu thụ khoảng 15.623 mcg beta - carotene một ngày (tương đương nửa chén khoai lang luộc) giúp giảm 20% nguy cơ.

Đáng chú ý, tiêu thụ khoảng 22.847 mcg beta - carotene một ngày (tương đương 1 ly nước ép từ khoảng 4 củ cà rốt - tổng cộng 280 gram) giúp giảm nguy cơ mắc ung thư mạnh nhất - với mức giảm lên đến 40%, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Các tác giả giải thích: Carotenoid có tác dụng chống khối u nhờ đặc tính chống oxy hóa, cũng như khả năng điều chỉnh tín hiệu tế bào, ức chế sự tiến triển của chu kỳ tế bào, điều chỉnh đáp ứng miễn dịch và thúc đẩy quá trình tự chết tế bào, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Những thực phẩm giàu carotenoid phổ biến nhất gồm cà rốt, trái cây có múi, rau lá xanh, cà chua và đậu Hà Lan.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận, tăng cường rau củ quả có màu sắc sặc sỡ như cà rốt, khoai lang, bí đỏ, cam, xoài, dưa lưới, ớt chuông, bông cải xanh, rau bina và xà lách giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, kết hợp chế độ ăn lành mạnh kết hợp tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá sẽ giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, theo Eating Well.