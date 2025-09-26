Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 căn bệnh ngăn ngừa được nhờ cà rốt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/09/2025 00:09 GMT+7

Cà rốt là một trong những loại củ được dùng nhiều nhất thế giới. Với hàm lượng beta-carotene, vitamin C, kali và nhiều hợp chất sinh học khác, cà rốt không chỉ giàu dưỡng chất mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh.

Ăn cà rốt thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa những bệnh sau:

Tiểu đường loại 2

Dù có vị ngọt, cà rốt có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều hợp chất có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Medicinal Food cho thấy chất carotenoid giúp tăng cường chức năng tế bào beta trong tuyến tụy và tiết insulin, nhờ đó cải thiện độ nhạy insulin. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn sự phát triển của tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

5 căn bệnh ngăn ngừa được nhờ cà rốt - Ảnh 1.

Cà rốt không chỉ tốt cho thị giác mà còn phòng ngừa tiểu đường và một số loại ung thư

ẢNH: AI

Ngoài ra, polyphenol trong cà rốt có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase, từ đó làm chậm sự phân giải tinh bột thành đường glucose và ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Một số loại ung thư

Cà rốt chứa carotenoid và polyacetylene có khả năng phòng ngừa ung thư. Một phân tích trên chuyên san International Journal of Cancer cho thấy carotenoid trong cà rốt làm giảm nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt ở người không hút thuốc.

Trong khi đó, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry chỉ ra rằng chất polyacetylene trong cà rốt có thể gây chết tế bào ung thư và ức chế sự nhân lên của tế bào ác tính.

Rối loạn chức năng gan

Cà rốt cũng có tác dụng bảo vệ gan. Lợi ích này có được nhờ tác động của các hợp chất chống ô xy hóa carotenoid và polyphenol. Chúng làm giảm tổn thương tế bào gan bằng cách trung hòa gốc tự do và tăng hoạt động enzyme chống ô xy hóa nội sinh, chẳng hạn superoxide dismutase (SOD).

Các bệnh về mắt

Cà rốt đặc biệt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Vitamin A cần thiết để duy trì chức năng võng mạc, đặc biệt là sắc tố rhodopsin giúp nhìn trong điều kiện thiếu sáng.

Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrition Reviews cho thấy bổ sung beta-carotene làm giảm nguy cơ thiếu vitamin A và cải thiện thị lực ban đêm. Khi vào cơ thể, beta-carotene được gan chuyển hóa thành retinaldehyde, cần thiết cho hoạt động thị giác.

Ngoài ra, các carotenoid như lutein và zeaxanthin trong cà rốt cũng giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, vốn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Bệnh tim mạch

Cà rốt giàu kali và chất chống ô xy hóa, giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim. Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrition Journal ghi nhận uống nước ép rau củ, trong đó có cà rốt, trong 3 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu ở người có huyết áp cao.

Điều này là do kali hỗ trợ giãn mạch và cân bằng điện giải, trong khi chất xơ hòa tan trong cà rốt hạn chế hấp thu cholesterol, từ đó giảm xơ vữa động mạch, theo Medical News Today.

Ăn cà rốt giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Ăn cà rốt giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Chế độ ăn uống đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư. Trong số các rau củ, cà rốt được biết như một 'siêu thực phẩm' giúp ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa beta-carotene.

